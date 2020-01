Gennaro Lillio, gli haters lo criticano per aver difeso Martina, ‘Non sono invidioso’

Haters alla riscossa contro Gennaro Lillio per aver detto la sua opinione della scelta di Daniele Dal Moro di partecipare a Uomini e Donne.

Gennaro Lillio riesce ad accaparrarsi l’odio sui social network perché ha difeso Martina e detto il suo parere contrario all’inizio del trono del suo ex.

Il ventottenne napoletano, ha parlato della vincitrice del Grande Fratello 16, Martina Nasoni e del fatto che il suo ex compagno con cui ha rotto, ovvero Daniele Dal Moro ha accettato il trono.

Secondo lui è stata una cosa molto viscida perché non avrebbe dovuto compiere un gesto di questo tipo – Secondo quanto ha dichiarato pubblicamente, Gennaro Lillio, ex fidanzato di Francesca De Andrè avrebbe attaccato l’ex collega del Grande Fratello 16 prendendo piuttosto le difese di Martina Nasoni, sua amica. Questo perché quando Martina ha rotto con Daniele Dal Moro lui non ci ha pensato neanche un secondo ad andare sul trono di Uomini e Donne.

Gennaro Lillio preso di mira sui social network

Nel momento in cui si è iniziato a parlare di trono per Dal Moro, doveva essere la bella Martina ad andare alla trasmissione di Maria De Filippi. Però alla fine sembrerebbe che invece che solo Daniele Dal Moro ha dimostrato interessato Uomini e Donne.

In passato il ragazzo aveva criticato la trasmissione quando si parlava di Martina al trono. Però invece, lui non ha esitato un attimo per farsi corteggiare in tv. Quando Gennaro Lillio l’ha fatto notare sui social subito è scoppiata l’ira da parte di un gruppo di haters.

Lui ha risposto senza mezzi termini che di fatto non è invidioso del suo ex compagno della casa del Grande Fratello quanto piuttosto ha detto la sua opinione in quanto lui pensa che la ragazza sia piena di buoni principi e essere trattata così, non è certo una cosa buona.

L’attacco sul web e la replica del napoletano

L’attacco che Gennaro Lillio ha ricevuto sul web è stato davvero molto forte. Il 28enne ha spiegato che in questa fase della sua vita non è interessato ad altre trasmissioni. Ha partecipato a Pechino Express che è una cosa che gli è piaciuta molto e quindi, anche volendo non potrebbe partecipare ad altri programmi perciò non ci sarebbe motivo di essere invidioso.

Inoltre, ha anche ammesso che è in cerca dell’amore vero e sogna di trovare una ragazza che possa farlo innamorare. Probabilmente le polemiche si placheranno nel corso dei prossimi giorni per cercare finalmente di ristabilire il solito idillio che c’è sul web per il napoletano.