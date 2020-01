Nora Amile, annuncia: “Mi ritiro in convento”Sono casta da 10 mesi

L’ex Pupa Nora Amile è casta da 10 mesi e annuncia di volersi ritirare in convento per concentrarsi sulla sua anima

Nora Amile, ospite a Storie Italiane, programma condotto da Eleonora Daniele su Rasi 1, rivela di voler entrare in convento. Molti la conoscono per aver preso parte diversi anni fa alla prima edizione de La Pupa e il Secchione, con la conduzione di Enrico Papi.

E adesso torna a farsi sentire proprio quando il programma è tornato di nuovo in tv. La modella italo-marocchina nella puntata della Daniele ha parlato del suo passato. Nora ha rivelato che il padre la torturava e voleva portarla in Marocco, ma lei è voluta rimanere.

Dopo aver preso parte al programma con Papi sperava di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo. Tuttavia, dopo l’esperienza in quel programma non ha avuto fortuna in tv, anzi è caduta in depressione ed è stata molto male. Per fortuna è riuscita a riprendersi grazie ad un suo caro amico.

Momento di riflessione per la Amile

La Amile si è aperta nel salotto di Eleonora Daniele e ha confessato cose che nessuno finora sapeva. La bella Nora ha detto di essere stata salvata da un suo amico e di essere stata portata in una clinica psichiatrica.

Alcuni avevano addirittura pensato che lei fosse impazzita e così è stata messa sotto cura. Fortunatamente è riuscita a dimostrare di non essere pazza e di soffrire di depressione. Così si è curata e ne è venuta fuori. Per lei è iniziato da quel momento un cambiamento radicale, e ha iniziato a riflettere sulla sua vita e sul suo passato.

Si è rifugiata nella meditazione e nella spiritualità e ha deciso di mantenersi casta per prendersi cura di se stessa. La Amile ha detto che niente è impossibile per chi è abituato ad affrontare ogni avversità e lei lo ha fatto sempre. Su Instagram nei giorni scorsi ha scritto parole che evidenziano questo suo nuovo stato.

Nora Amile vuole ritirarsi in convento

Oltre a dichiararsi single e casta, ha anche detto di volersi ritirare in convento. In un’intervista al settimanale Oggi Nora Amile ha confessato di essere casta da dieci mesi per scelta. Questo non vuol dire che abbia completamente chiuso con gli uomini, ma si tratta di una decisione consapevole e voluta.

Nell’intervista ha rivelato di volersi prendere cura della sua anima e di allontanare per il momento i piaceri della carne. Per questo vuole ritirarsi in convento, infatti vuole entrare nella struttura delle Carmelitane Scalze di Milano.