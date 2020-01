Avete mai visto la suocera di Cecilia Rodriguez? Ecco la signora Carla, madre di Ignazio Moser [FOTO]

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez innamorati più che mai

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez stanno insieme da tre anni. I due ragazzi si sono conosciuti all’interno della casa di Cinecittà in occasione del Grande Fratello Vip 2. Inizialmente i genitori dell’ex ciclista trentino non erano d’accordo con la decisione del figlio di partecipare a quel reality show.

Ed a proposito di questo, avete mai visto la madre dello sportivo? La signora si chiama Carla Merz bella quanto l’ex gieffino. Andiamo a vedere nel dettaglio qualche informazione sulla moglie dell’ex ciclista Francesco.

La cena di famiglia per il compleanno di Ignazio Moser

Questa estate, in occasione del 27esimo compleanno di Ignazio Moser le due famiglie si sono riunite per festeggiare. Dalla parte di Cecilia Rodriguez erano presenti i genitori Veronica Cozzani e il marito Gustavo. Mentre per l’ex ciclista c’era sua madre, la signora Carla Merz e i fratelli Moser Carlo e Francesca e inoltre le bellissime nipotine.

Il grande assente era Francesco Moser che spera ancora che il figlio torni a casa per occuparsi dell’azienda vinicola di famiglia. Negli scatti che sono state condivise sugli account Instagram dei presenti si vedono le due famiglie riunite tra calici di vino e sorrisi smaglianti. (Continua dopo le foto)

1 di 2

Cecilia Rodriguez va molto d’accordo con la suocera Carla Merz

Anni fa, durante la partecipazione di Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2 la signora Carla Merz aveva smesso di seguire il reality show. Il motivo? Il comportamento del figlio e di Cecilia Rodriguez all’interno della casa di Cinecittà.

Ricordiamo ad esempio la vicenda dell’armadio, ma anche altre situazioni hanno messo in forte imbarazzo la moglie dell’ex ciclista Francesco. All’epoca se ne parlò moltissimo durante la messa in onda del GF Vip 2.

Per fortuna, però, dopo quell’esperienza la donna ha rivalutato la modella argentina e addirittura le due donne vanno molto d’accordo. A renderlo noto era stato lo stesso ex sportivo e attuale influencer attraverso un’intervista realizzata un paio di anni fa per il periodico Gente.