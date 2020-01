Tempesta D’Amore anticipazioni 13-19 gennaio: Eva è incinta

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena. Denise scopre chi ha rubato il dipinto, mentre Annabelle escogita un malefico piano per far fuori la sua rivale in amore. Infine, Eva fa una confessione spiazzante a Robert. Nel dettaglio, le trame delle puntate della popolare soap tedesca in onda su Rete 4 da lunedì 13 a domenica 19 gennaio.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Jessica vuole rapire Luna

Denise decide di non rubare niente dalla cassaforte di Christoph per aiutare Elmar. Mentre Annabelle escogita un altro piano per distruggere Denise, Jessica decide di rapire Luna e partire con lei per l’estero. Valentina inventa una scusa per attirare i suoi genitori sul lago, dove ha organizzato per loro un picnic romantico.

Denise scopre che il dipinto è stato rubato da Elmar e durante il confronto, l’uomo la implora di non denunciarlo alla polizia. Il picnic romantico viene rovinato da una chiamata di Hildergard che dice a Robert che la cucina ha bisogno di lui. Jessica ricatta Annabelle: se non le procurerà dei passaporti per lei e la piccola Luna, dirà a Christoph che Annabelle non è sua figlia.

La confessione di Eva spiazza Robert

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta D’Amore in programma fino al 19 gennaio garantiscono nuove e intense emozioni. Robert ed Eva si baciano nella cantina dei vini e poi il cuoco invita la moglie a vuotare il sacco.

La donna, però, è sfuggente. Joshua e Denise rincasano e si scambiano effusioni d’amore sul divano. I due innamorati non sanno che Annabelle ha piazzato una telecamera in quella stanza e che li sta osservando attraverso il computer. Furiosa, Annabelle mormora a se stessa che per mettere fine a questa tortura, deve uccidere la sua rivale.

Paul informa Romy che è stata Lucy a cancellare il suo messaggio, ma la ragazza non gli crede. A questo punto, Paul decide di lasciare l’appartamento con Luna e di passare la notte da Michael e Natascha. La giovane Bronckhorst ruba un anestetico da somministrare alla babysitter di Luna, per poterla addormentare e rapire sua figlia.

Il veterinario sorprende Jessica mentre sta per rapire Luna e rovina il suo piano. Poi, tenta di far cambiare idea a Paul ma il ragazzo non vuole che Jessica veda sua figlia. Annabelle chiede a Natascha di darle dei libri sulle proprietà delle erbe, poi si procura una pianta velenosa. Christoph procura a Eva due biglietti per il vernissage ma la moglie di Robert rifiuta il suo invito. Durante una serata romantica con il marito, Eva confessa a Robert di essere incinta.