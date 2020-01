Beautiful anticipazioni 13-19 gennaio: il gesto di Sally fa infuriare Hope

Le anticipazioni di Beautiful garantiscono scene ad alto tasso di emotività. Sally fa un regalino a Hope, la quale reagisce malissimo. Mentre Wyatt rassicura la sua fidanzata, Liam cerca di placare la disperazione della giovane Logan.

Nel frattempo, Taylor e Steffy pianificano l’adozione della piccola Beth. Nel dettaglio, le trame delle puntate della longeva soap oltreoceano in onda da lunedì 13 a domenica 19 gennaio su Canale 5.

Anticipazioni Beautiful: Sally regala un cagnolino a Hope

Hope è ancora disperata per la perdita della piccola Beth e Sally vuole alleviare il suo dolore. La giovane Spectra si presenta con un cucciolo di cane a casa di Hope ma la ragazza non la prende per niente bene. Bill e Katie trascorrono un po’ di tempo con Will, e il bambino è felice di sapere che i suoi genitori si vogliono ancora bene.

Wyatt tenta di rassicurare Sally, che ha portato un cagnolino a Hope scatenando una brutta reazione. Il giovane Spencer, convinto che Sally lo ha fatto a fin di bene, le dice di non sentirsi in colpa e che Hope ha torto. Nel frattempo, Liam cerca di calmare l’animo turbolento di Hope, la quale gli racconta che cosa le ha fatto Sally. Alla fine, le due donne chiariscono e si abbracciano.

Thorne pensa a Darla

Le anticipazioni delle puntate italiane di Beautiful in onda fino al 19 gennaio si concentrano sul rapporto tra Bill e il piccolo Will. Thorne dice a Katie di essere contento che il bambino trascorra molto tempo con il padre naturale.

Allo stesso tempo nutre dei dubbi sull’insolito comportamento del magnate. Inoltre, confessa alla fidanzata di aver paura che la loro storia d’amore non duri a lungo. Infine, nella mente del fratellastro di Ridge raffiorano vecchi ricordi di quando lui stava con Darla.

Il dottor Buckingham rivela alla giovane Fulton il suo terribile segreto. Hope è ancora distrutta dal tragico evento, mentre Taylor e Steffy pianificano l’adozione della neonata che Reese ha presentato a loro. Le due donne sono del tutto ignare della brutta trappola nella quale stanno cadendo.