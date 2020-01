Elettra Lamborghini a Sanremo 2020: “Per cantare non serve il c*lo di fuori”

Elettra Lamborghini tra i Big in gara al Festival di Sanremo 2020: Cristiano Malgioglio mette in dubbio le sue doti canore

Presto Elettra Lamborghini realizzerà l’ennesimo sogno. Come annunciato nell’intervista rilasciata da Amadeus a La Repubblica, la regina del Twerking farà parte dei 24 big in gara del Festival di Sanremo 2020. Sarà degna dell’importante platea?

Le opinioni in tal senso sono delle più variegate e dissonanti. Difatti, lei divide e se le fan pubblicano commenti entusiastici in rete, altri, impietosi, condannano in partenza la bella ereditiera.

Fino poc’anzi, il nome di Elettra Lamborghini veniva associato alle trasmissioni trash made by MTV. Negli scorsi mesi, però, la promessa sposa del deejay olandese Afrojack ha levato via la soffocante reputazione. Sì, ha un carattere esuberante, forse pure troppo.

Tuttavia, quando vuole si difende bene anche da cantante. I singoli lanciati sono diventati in breve tempo dei tormentoni. Questo è il suo momento, Amadeus lo sa bene ed infatti l’ha scelta per concorrere alla 70esima edizione, augurandosi di attirare i giovanissimi, solitamente restii a seguire la kermesse.

Musica (E Il Resto Scompare)

Elettra Lamborghini porterà all’Ariston il brano Musica (E Il Resto Scompare). Quali influenze stilistiche avrà? Accontenterà il pubblico dell’evento, normalmente assai esigente? Intervistato dall’agenzia di stampa AdnKronos, Cristiano Malgioglio ne dubita. Tra i titoli delle canzoni annunciate solamente 4 o 5 hanno stuzzicato la curiosità del paroliere, tra cui quello di Michele Zarrillo e della band Le Vibrazioni.

Inoltre, apprezza particolarmente il titolo del pezzo dedicato alla madre di Giordana Angi. Non quello di Elettra Lamborghini. Le avrebbe scritto pure un brano ma non sa se sa cantare. Per farlo non bisogna sfoderare il lato B, bensì il talento (Rita Pavone docet). Le uniche star tra i giovani notate, della categoria maschile, sono Riki e Achille Lauro, gli altri, con tutto il rispetto, gli sembrano impiegati comunali.

Elettra Lamborghini: Red Ronnie ha perso le parole

Contrario alla partecipazione della Lamborghini è pure Red Ronnie. Su Facebook il critico musicale boccia la decisione: fa parte del cast giusto per l’ostentazione del fisico e per l’importante cognome. Non suscita polemiche, a differenza di Rita Pavone, attaccata perché sovranista.