Grande Fratello Vip, Clizia Incorvaia: “Ho impiegato due anni e mezzo per elaborare questo lutto”

E’ iniziata da pochi giorni la quarta edizione del Grande Fratello Vip e le confessioni dei concorrenti cominciano a tenere banco. Tra i vari protagonisti della trasmissione condotta da Alfonso Signorini c’è anche l’influencer Clizia Incorvaia.

Quest’ultima è stata al centro di un polverone mediatico legato alla fine del suo matrimonio con il cantante e leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina. Una storia che ha riempito le pagine dei settimanali di gossip e non solo.

A destare tanta curiosità le dichiarazioni di quest’ultimo secondo il quale ci sarebbe stato un tradimento da parte della donna con il loro migliore amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Proprio nella casa Clizia ha raccontato ad Antonio Zequila quanto sia stata difficile la separazione, svelando, inoltre, i motivi della stessa. A detta della bella influencer, infatti, nel corso del tempo avrebbe ricevuto diverse segnalazioni di tradimenti da parte dell’ormai ex marito.

La fine del matrimonio tra Clizia Incorvaia e Sarcina

Clizia Incorvaia, come detto in precedenza, è stata sposata con Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne. In tutto questo Scamarcio si è detto sconvolto sottolineando che tra lui e Clizia non ci sia mai stato nulla. Infine Sarcina ha dichiarato in un’intervista che a fargli la rivelazione sarebbe stata la stessa ex moglie.

Un caos che ha stravolto la vita dei diretti interessati. Un vortice mediatico nel quale sono stati, inevitabilmente, risucchiati. Clizia e Francesco, secondo i racconti di lei, erano in crisi da tempo ma per il bene della figlia hanno deciso di riprovarci e in questa occasione ci sarebbe stata la confessione dell’influencer. Il cantante, ferito per il presunto tradimento, ha anche deciso di scrivere una canzone sulla vicenda.

Il racconto di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip

I concorrenti del Grande Fratello Vip, come sempre accade, si stanno conoscendo e stanno mostrando al pubblico il loro carattere. Inevitabilmente vengono fuori aneddoti e racconti della vita personale di ognuno. Proprio durante una sua confessione con Antonio Zequila, Clizia Incorvaia ha svelato di aver scoperto dei tradimenti del marito.

Alcune donne, infatti, le avrebbero inviato messaggi sui social per raccontarle dei rapporti extra coniugali di Sarcina. Ovviamente questa è la versione di Clizia. Il dolore per la separazione, ha svelato la bella influencer, è stato molto duro da affrontare e ha richiesto oltre due anni per far si che potesse elaborare quello che lei definisce un lutto.