Il Segreto anticipazioni spagnole: Pablo ingannato da Ignacio

Sono state pubblicate da Cultura ed serie le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto. Il Capitano Huertas metterà in ansia Pablo, da tempo certo che qualcuno lo stia seguendo.

Le parole del militare faranno restare il ragazzo senza fiato: fu suo padre a decidere di metterlo sotto sorveglianza, in modo che non si potesse avvicinare a Carolina. Ignacio infatti teme che i due, nonostante abbiano scoperto di essere fratelli, possano cedere alla passione.

Don Ignacio e Isabel a confronto

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, Don Ignacio rientrerà di gran carriera alla Casona, allertato da Marta. Pare che Isabel abbia urgenza di parlargli, che cosa vorrà? Nel frattempo, Marcela sarà assalita dai dubbi riguardo la paternità del bambino che è certa di aspettare. Inoltre, sarà molto gelosa di Matias, sempre fuori casa in compagnia di Alicia. Il Castaneda proverà a rassicurare la moglie, ma le sue parole non sortiranno l’effetto sperato.

Nelle puntate spagnole della soap, Damián dirà ad Alicia di essere soddisfatto del suo lavoro. La ragazza però, sembra assorta in altri pensieri. Pablo invece sarà molto arrabbiato con Ignacio, capace persino di mettergli alle costole un detective per controllarlo.

Francisca e Mauricio si incontrano dopo tanto tempo

Proseguendo con le anticipazioni spagnole de Il Segreto, sappiamo che Francisca è tornata a Puente Viejo dopo molti mesi, sebbene debba nascondersi. La Montenegro riceverà nel suo nuovo nascondiglio Mauricio che, molto emozionato, si metterà al suo servizio per offrirle ciò di cui ha bisogno. Il Godoy chiederà a Francisca come mai non abbia voluto vedere Raimundo, ma la matrona preferirà non rispondere.

Successivamente, Mauricio andrà nella sala comunale, dove troverà Marta. Inaspettatamente, la ragazza lo informerà del fatto di essere determinata a dimettersi da consigliera, sebbene non siano chiare le sue ragioni. Il Godoy teme che possa trattarsi di qualche questione irrisolta con Francisca.

Infine, nelle puntate che andranno in onda in Spagna questa settimana, Iñigo cercherà di avvicinarsi al Marchese, ma senza riuscirci. Isabel infatti farà appena in tempo ad intercettare l’uomo e a fermarlo. La nobildonna gli dirà di non poter essere mai la sua amante e che la loro relazione dovrà dunque terminare.

Nel frattempo, Ignacio, ignaro di tutto, cercherà di riconquistare la fiducia di Pablo. Non sarà facile, visto che il ragazzo è molto arrabbiato con il padre. Come si risolverà la situazione? Non resta che attendere le prossime anticipazioni della seguita soap opera.