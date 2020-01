Trono over, Gemma Galgani senza pace: Giorgio Manetti ripiomba, déjà vu a Uomini e Donne

Continua a non esserci pare per Gemma Galgani. La storica dama del trono over di Uomini e Donne, il dating show targato Maria De Filippi, proprio non riesce a trovare il finale amoroso tanto atteso. Le vicissitudini sentimentali hanno ormai preso il sopravvento e i fiumi di lacrime versati sono ormai inarrestabili.

Nuova delusione per Gemma Galgani al trono over

Dopo la fine della sua frequentazione (mai davvero decollata) con il cavaliere napoletano Juan Luis Ciano, la torinese ha intrapreso una conoscenza con un nuovo uomo. Si tratta di Marcello, approdato da pochissimo nel parterre maschile.

L’entusiasmo della bionda 68enne, come sempre, è stato travolgente. Con fare sognante e il suo insanabile romanticismo ha aperto la porta alla nuova frequentazione. Peccato però, che anche questa si sia rivelata decisamente traumatica. (Continua dopo la foto)

Marcello, stando alle ultime registrazioni del trono over, si è rifiutato di darle la famigerata “esclusiva” ed il motivo ha letteralmente mandato in crisi la torinese. Alla base del “no” ci sarebbe infatti una conoscenza parallela con l’acerrima nemica della Galgani, l’avvenente istruttrice di nuoto Anna Tedesco. L’uomo ha chiesto a quest’ultima di uscire. Una scelta decisamente bocciata da Gemma, che ormai stanca delle continue delusioni, con rammarico e rabbia, ha deciso di chiudere anche questa nuova parentesi amorosa.

L’ombra di Giorgio Manetti

La decisione è arrivata anche a fronte dei trascorsi che legano le due donne: Anna Tedesco è stata più volte accusata, in particolare dagli storici opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, di intrattenere al di fuori delle telecamere una relazione con l’ex gabbiano di Uomini e Donne Giorgio Manetti: amore finito male (e forse mai davvero dimenticato) di Gemma Galgani.

Ritorna così in studio, anche se indirettamente, il discorso sull’aitante fiorentino e quasi come un déjà-vu la dama è di nuovo protagonista insieme ad Anna, in quello che ai tempi fu un doloroso “triangolo” (anche se sia Anna che Giorgio hanno sempre parlato di una semplice amicizia, dichiarando di non essere mai andati oltre).

L’addio di Juan Luise Ciano

Juan Luise Ciano ha tirato un pò troppo la corda ed infatti si è irrimediabilmente spezzata. Il cavaliere del trono over è stato scaricato da Gemma Galgani: la dama durante i tre mesi di conoscenza, gli ha chiesto attenzioni e dimostrazioni che però non sono mai arrivate.

A peggiorare la situazione è stato un mancato bacio. L’uomo si è sempre rifiutato di avere un contatto fisico con lei, una situazione che ha fatto molto soffrire Gemma e che l’ha costretta a porre fine ad un rapporto sul quale aveva puntato, forse fin troppo e in maniera piuttosto repentina.