‘Un’intervista senza senso, perché ti ha invitato Barbara D’Urso?’: Jasmine Carrisi nella bufera [FOTO]

Primo appuntamento del 2020 di Domenica Live di Barbara D’Urso

Dopo il periodo natalizio con tanto di vacanze a Dubai, Barbara D’Urso è tornata in forma più che mai per la seconda parte della stagione televisiva. Infatti, dopo la ripresa di Pomeriggio Cinque, il 12 gennaio 2020 ha preso il via anche con Domenica Live. Lo storico contenitore di Canale 5 è rimasto invariato, tranne una piccola modifica nella parte finale.

Lady Cologno ha affrontato diverse tematica nella prima puntata del nuovo anno, tra cui la vicenda Luigi Favoloso. In studio era presente Nina Moric che ha fatto delle confessioni choc sul suo ex. Poi Camelita si è trovava a tu per tu con Jasmine Carrisi, la primogenita di Al Bano e Loredana Lecciso.

Jasmine Carrisi ospite nel programma di Lady Cologno

Quella di domenica scorsa è stata la terza ospitata di Jasmine Carrisi al programma festivo di Barbara D’Urso. E se nelle precedenti era presente la madre Loredana Lecciso, in quella del 12 gennaio era da sola.

La ragazza che da qualche mese è 18enne, ha parlato un po’ della sua vita, ma in particolare è stata ricordata donna Jolanda, la nonna 96enne che è venuta a mancare circa un mese fa. Ma dal web hanno notato qualcosa di particolare accaduta durante l’intervista.

In pratica, sotto il post della sorella di Bido sono apparsi alcune lamentele. Oltre alle solite critiche per il suo aspetto fisico accusandola di essere ricorsa alla chirurgia estetica, alcuni non hanno per niente capito a cosa è servita la sua presenza a Domenica Live.

La reazione del popolo del web

Effettivamente Jasmine Carrisi ha parlato pochissimo di sé nella prima puntata del 2020 di Domenica Live. Infatti, oltre a Barbara D’Urso che interveniva sempre, la regia mandava in onda una serie di servizi sui Carrisi e la compianta donna Jolanda Ottino.

Una circostanza che è stata notata da molti telespettatori che non hanno perso tempo a esprimere la propria opinione sui social network. In poche parole gli tenti web si sono chiesti a cosa è servita l’intervista da Lady Cologno se poi non ha detto quasi nulla. Ecco lo sfogo di alcuni internauti: