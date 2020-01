Il Paradiso delle signore trame dal 20 al 24 gennaio: Federico si opera

La prossima settimana sarà molto importante per Federico de Il Paradiso delle signore. Il ragazzo, infatti, deciderà di accettare di sottoporsi all’operazione nella speranza che possa tornare a camminare.

Ad essere profondamente contraria a questa decisione, però, ci sarò Silvia. La donna, però, sarà sola in questa battaglia, dal momento che tutti i parenti e conoscenti del giovane Cattaneo lo appoggeranno in questa scelta.

Anticipazioni Paradiso delle signore: la decisione di Federico

Da un po’ di giorni a questa parte, all’interno della soap opera Il Paradiso delle signore non si sta facendo altro che parlare di Federico Cattaneo e del suo incidente. Il ragazzo ha scoperto che potrebbe non tornare più a camminare a la notizia lo ha devastato. Ad ogni modo, per lui si è aperto uno spiraglio. Un medico molto popolare gli ha spiegato che con un intervento chirurgico ci sarebbero delle possibilità di riacquistare l’uso delle gambe.

L’operazione, però, è molto pericolosa, ma il giovane Cattaneo non potrà rinunciare a questa opportunità. Per questo motivo, deciderà di accettare la proposta del medico con il supporto di Luciano e delle sua fidanzata Roberta. Silvia, invece, sarà terrorizzata all’idea che qualcosa possa andare storto, per questo farà di tutto pur di spingere il figlio a cambiare idea.

Angela e Riccardo sempre più vicini

Il militare, però, non si lascerà intimidire dalle opposizioni di sua madre e deciderà di affrontare a testa alta l’operazione. Oltre che parlare di Federico, le anticipazioni della prossima settimana del Paradiso delle signore sono incentrate anche su Angela.

La giovane cameriera si è licenziata dal lavoro al Circolo e quindi sarà alla ricerca di un nuovo impiego. La ragazza si lascerà prendere dallo sconforto perché necessita di denaro per poter pagare l’investigatore privato che ha ingaggiato per cercare suo figlio.

Riccardo si mostrerà particolarmente partecipe dei problemi di Angela e questo, ovviamente, non farà che irritare sempre di più Ludovica. Il giovane Guarnieri, ormai, si renderà sempre più conto di provare qualcosa di forte per la nuova arrivata.

Luciano, dal canto suo, sarà molto preoccupato per suo figlio. Ad alleviare i suoi pensieri, però, ci penserà la vicinanza di Clelia. La settimana si concluderà con Federico ricoverato in clinica, pronto per fare l’operazione. Come andrà a finire?