Salma Hayek, l’attrice assalita da una scimmia

L’attrice Salma Hayek aggredita da una scimmia durante le riprese del film Frida

Salma Hayek era finita nel mirino di una scimmia nel corso delle riprese del noto film, Frida. La bella attrice ha interpretato il ruolo dell’artista messicana iconoclasta, ovvero Frida Kahlo nel 2002.

ha raccontato, a distanza di diversi anni, di essere stata ferita in maniera molto seria nel corso delle riprese del film. Poco dopo aveva fatto un servizio fotografico con questa scimmia però di fatto aveva avuto paura proprio perché era stata aggressiva nei suoi confronti.

L’attrice 53enne ha raccontato anche in un video postato da Vouge, venerdì che fare questo tipo di foto è stato tutt’altro che un divertimento. La donna ha avuto anche una serie di difficoltà. Il film è stato girato con molto successo nel 2002 ed ha rappresentato una svolta nella carriera della nota attrice.

A distanza di diversi anni ha raccontato tutto quello che c’era da sapere sulle riprese del film e sulla difficoltà che ha incontrato, soprattutto di avere a che fare con una scimmia.

L’aggressione inaspettata per l’attrice

L’attrice ha sfoggiato un monociglio che aveva indossato nel corso del film e ha raccontato quello che era successo. In pratica, la scimmia aveva importunato Salma Hayek proprio mentre faceva delle riprese. Nell’attacco è stata ferita e si è molto spaventata.

Nonostante questo però è stata coraggiosa perché è riuscita a riprendere le riprese con questo animale in modo tale da non compromettere la buona riuscita del film. Inoltre, insieme a questo animale ha anche fatto un servizio fotografico per Vogue e quindi è riuscita a superare tutta la sua paura.

Lo stile di Salma Hayek che interpretava Frida

Salma Hayek ha interpretato Frida in modo assolutamente particolare. Ha applicato molta attenzione al suo look indossando queste frecce stilizzate e cercando di creare lo stile, il più iconico possibile.

Una rappresentazione che sembra ha suscitato molte discussioni e altrettanti attrezzamenti. Il ruolo di Frida, infatti non è facile da leggere e perciò è stato per lei un motivo di grande successo. Il modo in cui ha interpretato il ruolo della pittrice messicana è stato da sempre oggetto di molte discussioni nel mondo dello spettacolo che ha apprezzato la sua performance.

In questi anni, intanto l’attrice ha continuato a lavorare con numerosi progetti che l’hanno sempre vista in maniera favorevole soprattutto con commenti positivi da un punto di vista della critica.