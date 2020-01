Grande Fratello Vip 4, Pago parla di Serena Enardu: “Vorrei avere la forza di dimenticare”

Pago è senza ombra di dubbio uno dei grandi protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip 4. Di lui si è parlato sin dal primo giorno per la storia conclusa, o forse no, con Serena Enardu.

La bella sarda è stata ospite in casa per un confronto che ha tenuto col fiato sospeso milioni di italiani. Dopo quanto accaduto a Temptation Island l’ex protagonista di Uomini e Donne ha fatto un passo indietro, dichiarando il suo amore per il cantante al quale solo poche settimane fa aveva dato il ben servito.

Serena è stata anche al centro del televoto tra la prima e la seconda puntata, per capire se potesse entrare nella casa e passare una settimana con Pago. Il pubblico ha deciso, con il 51% delle preferenze, di non dare questa opportunità alla sarda.

Intanto, però, nella casa più spiata d’Italia le vicende sentimentale degli ex concorrenti di Temptation Island continuano a tenere banco. Il cantante, infatti, si è sfogato con Barbara Alberti alla quale ha raccontato il suo stato d’animo.

La fine della storia tra Serena Enardu e Pago

Pago e Serena Enardu sono entrati nel cast di Temptation Island per capire se il loro rapporto fosse ancora vivo dopo 7 anni di relazione. Il loro viaggio nei sentimenti è stato a dir poco accidentato. Lei sin dal suo ingresso lei si è avvicinata ad Alessandro, single con il quale ha creato un’intesa molto forte.

Grazie allo scambio di abbracci, carezzi e attenzioni si sono avvicinati sempre di più tanto da far ingelosire Pago. Quella che sembrava essere un’amicizia si è trasformata in qualcosa di più che ha mandato in crisi il cantante. All’ultimo falò l’ex protagonista di Uomini e Donne si è lamentata del fatto che non abbia visto nessun video del compagno le ha fatto capire realmente quanto Pago stesse soffrendo.

Alla fine è arrivato il tanto atteso falò di confronto finale. Uno scontro abbastanza duro nel quale i due si sono detti molte cose non solo relative al percorso televisivo che si stava per concludere. Al termine del confronto i due hanno deciso di prendere strade diverse.

La confessione di Pago al Grande Fratello Vip

Pago in uno dei suoi momenti di riflessione si è sfogato con Barbara Alberti che con piacere ha ascoltato il suo punto di vista. Rispetto alla possibilità che Serena entrasse nella casa si è detto dispiaciuto del fatto che il pubblico non le abbia dato la possibilità, perchè si sarebbe trattato solo di una settimana e questo lo avrebbe aiutato a capire.

Il vero cruccio, però, per Pago è il fatto che il cantante vorrebbe trovare la forza per dimenticare quanto accaduto. In particolare di dimenticare i dispiaceri vissuti all’interno di Temptation Island, solo così potrà dare un’altra possibilità alla sua Serena.