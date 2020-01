Ilary Blasi rompe il silenzio e parla di gravidanza: ‘Non posso avere più figli perché…’

Ilary Blasi incinta del quarto figlio? La verità

Domenica sera su Rai Due è andata in onda una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il talk condotto da Fabio Fazio con la partecipazione di Filippa Lagerback. Tra i vari ospiti della serata il giornalista ligure ha intervistato Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti.

La conduttrice Mediaset dopo l’esperienza estiva con Eurogames ha deciso di dedicarsi alla sua numerosa famiglia allontanandosi dal piccolo schermo. Durante la sua ospitata ha detto la sua sulla voce del momento, ovvero di una sua possibile quarta gravidanza. Cosa c’è di vero?

La moglie di Francesco Totti afferma di non aspettare nessun quarto figlio

Ospite a Che Tempo Che Fa, Ilary Blasi ha commentato le recenti affermazioni che la sua dolce metà Francesco Totti. Il Pupone, infatti, ha annunciato pubblicamente di volere da lei un quarto figlio. Interpellata da Fabio Fazio, la conduttrice romana ha detto con tono ironico ce non potrà più avere figli perché ha finito gli ovuli, anzi li ha persi.

Per chi non lo sapesse, l’ex attaccante della Roma e della Nazionale aveva espresso il desiderio di avere un altro bambino. Ricordiamo che la coppia ne ha avuti già tre: il primogenito Cristian che ha seguito le orme del padre, e le due femminucce Chanel e Isabel.

Ma l’ex conduttrice del Grande Fratello Vip non la pensa come il marito. Secondo la donna tre figli sarebbero un buon numero, e non ha nessuna intenzione di rimanere di nuovo incinta. Ilary ridendo che Francesco dice delle cose ma alla fine la decisione la prende sempre lei.

Ilary ironizza su Totti

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno insieme da ben quindici anni e il loro amore è sempre solido. Sui social non mancano le foto e le clip realizzate in famiglia mentre sono a casa oppure in vacanza.

In una recente intervista il Pupone ha detto che la moglie e i figli sono l’unico amore della sua vita. Mentre parlando della popolarità dell’ex calciatore, la soubrette a Che Tempo Che Fa ha ironizzato sul fatto che dai fan lei non viene calcolata al fianco dello sportivo.