Salvo Veneziano squalificato dal GF VIP, parla la moglie: “Non è un uomo violento” (FOTO)

Assistendo alla conversazione tra mio marito e gli altri inquilini PUR NON CONDIVIDENDONE FORMA E CONTENUTO, LE esternazioni "Colorite"di mio marito all'interno della casa del grande fratello ,mi portano a suggerire, STIMOLARE UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE in quanto ASSICURO CHE L'UOMO CON CUI VIVO DA 20 ANNI, PADRE DEI MIEI FIGLI, NON È ASSOLUTAMENTE, AFFATTO, UN UOMO VIOLENTO MA TUTT'ALTRO! L'ESATTO CONTRARIO! SE COSÌ NON FOSSE NON SAREI RIMASTA AL SUO FIANCO! Mi spiace che molti abbiano travisato il suo modo estroso di enfatizzare delle dinamiche di gruppo conosciute ….. È UNA DINAMICA DI GRUPPO TIPICA QUELLA DELLA "COMPETIZIONE SEDUTTIVA" COME GIOCO IN GRUPPO; TANTO TRA IL GENERE MASCHILE QUANTO TRA QUELLO FEMMINILE! …. Chiedo scusa io a nome suo se alcune sue affermazioni hanno leso o urtato la sensibilità di alcune donne Pur essendo consapevole che il grande fratello un programma con un 'elevata esposizione mediatica Ricordo a tutti che è un gioco, QUESTO dovrebbe rimanere !!!!!! Giusy Merendino