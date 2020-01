Una Vita trame dal 19 al 24 gennaio: Samuel affronta Telmo, Casilda aiuta Lolita

Le trame di Una Vita della settimana dal 19 al 24 gennaio portano alla luce importanti risvolti per alcuni protagonisti della soap. Innanzitutto vedremo che Samuel deciderà di affrontare, una volta per tutte Telmo. In secondo luogo, Jordi incomincerà a mettere in atto il suo piano per rimanere da solo con Flora.

Tra le altre cose, inoltre, assisteremo ai tentativi di Casilda di aiutare Lolita a sfatare la maledizione di Cabrahigo, secondo cui la donna è promessa sposa a Ceferino.

Una Vita anticipazioni: scontro tra Samuel e Telmo

Nel corso degli episodi di Una Vita, che andranno in onda dal 19 al 24 gennaio, le trame prenderanno una piega inaspettata. Servante starà per fare i biglietti per Cuba per poter finalmente raggiungere la sua donna e chiederle spiegazioni dei suoi tradimenti. Un uragano, però, si è abbattuto sull’isola e gli impedirà di partire così presto.

Samuel farà nuovamente la proposta di matrimonio a Lucia che, ancora una volta, dirà di necessitare di un po’ di tempo per riflettere. L’Alday allora deciderà di adoperare una duplice strategia: con l’Alvarado si mostrerà comprensivo, mentre con Telmo sfodererà tutta la sua malvagità. L’uomo, infatti, deciderà di affrontare il sacerdote poiché ha compreso che c’è di mezzo lui nelle incertezze di Lucia.

Inigo e Leonor, invece, riusciranno a trovare un punto d’incontro e si concederanno una gita fuori porta. In tale occasione, Flora rimarrà sola alla Deliciosa, fatto propizio per Jordi Barò. Il pugile, infatti, deciderà immediatamente di raggiungerla in modo da poter approfittare di lei.

Trame dal 19 al 24 gennaio: la decisione di Casilda

Altro elemento che movimenterà le trame delle prossime puntate di Una Vita sarà la vicenda inerente le nozze tra Lolita e Antonito. La donna si renderà conto di non poter più sposare il suo amato a causa di una maledizione che la lega a Ceferino. L’unico modo per poter sfatare tutto questo è quello di far innamorare l’uomo di una vedova. Per tale ragione, Lolita chiederà aiuto a Casilda.

La donna, in un primo momento, si rifiuterà ma, in seguito, deciderà di aiutare la sua amica. Ursula, intanto, comprenderà che tra Lucia e Telmo c’è del tenero ed esorterà il sacerdote ad andarci piano onde evitare di sollecitare le malelingue del quartiere.