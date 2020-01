Conoscete il suocero di Ilary Blasi? Ecco il signor Enzo, la somiglianza con Francesco Totti è incredibile [FOTO]

Francesco Totti e Ilary Blasi innamorati più che mai

Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. In tanti, infatti, lì considerano i nuovi Sandra Mondaini e Raimondo Vianello alla romana.

Per questa ragione la conduttrice e l’ex calciatore hanno lavorato ad un progetto che prende il nome ‘Casa Totti’. A rafforzare questo amore ci hanno pensato i loro tre figli e la vicinanza della loro famiglia. E a proposito di genitori, avete mai visto il padre de Er Pupone?

Chi è Enzo Totti?

Il padre di Francesco Totti si chiama Enzo e, quando era più giovane e con qualche chilo in meno, era praticamente la fotocopia dell’ex capitano della Roma. Qualche anno fa l’uomo ha avuto dei seri problemi di salute, ovvero venne colpito da un infarto e per un po’ di tempo è rimasto ricoverato in ospedale. Non è solito apparire sui social, ma in un’intervista realizzata diversi anni fa l’uomo ha dato una risposta spiazzante.

Alla domanda perché non ha messo al mondo altri figli, il nonno di Cristian, Chanel e Isabel disse con tono ironico che ne ha altri sparsi per tutta la Capitale. Il tutto era stato documentato attraverso una Storia sul profilo IG di Paradisi, grandissimo tifoso della squadra giallo-rossa. (Continua dopo le foto)

Le parole di Francesco Totti sul padre Enzo e il nonno Gianluca

In un’intervista realizzata tempo fa, Francesco Totti ha detto che quando uno nasce nella Capitale ci sono solo due scelte: o essere tifoso della Roma, oppure dell’altra sponda del Tevere, quindi della Lazio. Nella loro famiglia esisteva solo una scelta possibile: la squadra che utilizza i colori giallo-rosso.

Purtroppo il marito di Ilary Blasi non ha avuto la fortuna di conoscere suo nonno, perché venne a mancare quando era ancora un bambino. Tuttavia gli ha lasciato un dono fantastico: ha trasmesso questo amore a suo padre Enzo che, a sua volta, lo ha trasmesso a suo fratello maggiore Riccardo e a lui.