Il Segreto spoiler Spagna: Adolfo salva gli ostaggi a Puente Viejo

Nella nuova stagione de Il Segreto, Adolfo sarà uno dei personaggi principali. L’uomo sarà accolto come un eroe dai paesani dopo aver liberato gli ostaggi tenuti legati alla stazione di Puente Viejo prima che un pericoloso ordigno la faccia saltare in aria.

Il Segreto anticipazioni: Adolfo eroe del paesino iberico

Stando agli spoiler delle nuove puntate della soap opera, i rivoluzionari irromperanno nel paesino rapendo diversi abitanti, che verranno portati in stazione dove una bomba ad orologeria sta per esplodere.

Adolfo fingerà di voler collaborare con i rivoltosi e grazie a questo stratagemma riuscirà a liberare gli ostaggi, anche se Don Ignacio e Urrutia saranno in pericolo. Adolfo però salverà entrambi e Rosa in extremis. La bomba esploderà ma, grazie al coraggio dell’uomo, tutti saranno ormai al sicuro.

Don Ignacio non potrà che ringraziare Adolfo. Successivamente, come raccontano le anticipazioni de Il Segreto, Mauricio, il capitano e il sacerdote festeggeranno lo scampato pericolo, nonostante siano consapevoli che il paesino è ancora in pericolo per via dei rivoluzionari.

Scampato pericolo a Puente Viejo

Proseguendo con le anticipazioni della nuova stagione de Il Segreto, Manuela sarà felice di ritrovare tutta la sua famiglia sana e salva. Carolina, spinta dall’entusiasmo del momento, si lascerà trasportare dalla passione bacerà Pablo.

Anche Alicia sarà molto felice nel vedere suo padre, sebbene non condivida la sua resa incondizionata a Don Ignacio. La giovane troverà un alleato in Matias, con il quale inizierà a progettare un piano per aiutare gli operai della miniera affinché possano lavorare in condizioni più umane.

Infine, le anticipazioni de Il Segreto svelano che Marcela e Tomas penseranno a come vivere il loro amore clandestino, preoccupati del fatto che il Castaneda possa scoprirli da un momento all’altro. In quel preciso istante, arriverà alla locanda Raimundo, decisamente preoccupato.

L’Ulloa chiederà informazioni a Marcela, in quanto sta cercando Francisca al paesino, ma la matrona sembra scomparsa nel nulla. La Del Molino dirà di non sapere nulla. Che fine ha fatto la Montenegro dopo la permanenza a Madrid? Non resta che attendere le prossime puntate spagnole per scoprire la verità.