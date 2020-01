Il Segreto, anticipazioni spagnole: Ignacio nei guai con il tribunale

Stando alle anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, Don Ignacio sarà alle prese con il Tribunale. L’uomo dovrà infatti risolvere delle grane con la giustizia e non sarà semplice dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, si scoprirà che Matias, durante la sua lunga assenza da Puente Viejo, è stato in prigione.

Il Segreto spoiler Spagna: la verità su Matias

Nelle puntate spagnole della soap opera iberica, Raimundo racconterà a Marcela che cosa è successo nel periodo in cui è stato lontano dal paesino insieme a Francisca, della quale però non ha più alcuna notizia.

Dopo essere stati a Madrid, capirono di essere ancora in pericolo e per tale ragione decisero di prendere le distanze l’uno dall’altro. Tuttavia, dopo due mesi, l’Ulloa sarà certo di poter ricongiungersi con sua moglie. Peccato che la matrona sia scomparsa nel nulla.

Sconvolta dal racconto dell’Ulloa, anche Marcela si confiderà, dicendo a Raimundo che Matias è stato in prigione diverso tempo con le terribili accuse di rivolta e ammutinamento, sebbene ora stia per tornare grazie all’amnistia. Come svelano le anticipazioni de Il Segreto però, pare che il Castaneda non l’abbia ancora contattata.

Don Ignacio nei guai

Come raccontano le anticipazioni de Il Segreto inoltre, Pablo sarà pronto a rendere pubblico il suo amore con Carolina, ma la ragazza sembrerà non essere d’accordo. Nel mentre, Marta contatterà suo padre per informarlo dei tumulti che stanno piegando il paese. Per tale ragione, gli consiglierà di restare un altro po’ a Bilbao. In quel momento, arriverà una lettera dal Tribunale indirizzata a Ignacio.

Nel frattempo, Tomas dirà a sua madre del ritorno di Raimundo e la donna gli proporrà di invitarlo alla Casona per un thè. Nelle puntate spagnole de Il Segreto inoltre, Isabel e i suoi figli andranno in piazza per fare una donazione a Don Filiberto. La marchesa vuole infatti ringraziare i santi in Paradiso per aver evitato che Puente Viejo saltasse in aria per colpa dell’ordigno piazzato in stazione dai sovversivi.

Purtroppo, le Huertas e Mauricio porteranno una cattiva notizia a casa del Marchese. Stando alle anticipazioni infatti, si tratta di un appello giudiziario. Adolfo dovrà testimoniare riguardo il rapimento che ha permesso agli ostaggi di salvarsi. Ignacio finirà nei guai con la giustizia, sebbene abbia agito a fin di bene.

Infine, Raimundo continuerà a cercare senza sosta sua moglie Francisca ma nessuno a Puente Viejo sembra averla vista. Dove si sarà cacciata? In questa complicata storia, Isabel avrà un ruolo da protagonista, come suggeriscono le anticipazioni spagnole de Il Segreto.