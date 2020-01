Il Paradiso delle signore trama 17 gennaio: Angela si licenzia, Agnese fa una scoperta

L’ultima puntata della settimana de Il Paradiso delle signore, quella di venerdì 17 gennaio, sarà incentrata su molti temi. Il primo riguarderà le ricerche di Agnese allo scopo di avere notizie su suo marito Giuseppe Amato. In secondo luogo, Federico si troverà a prendere una difficile situazione in merito alle sue condizioni di salute.

Ludovica, invece, continuerà a mettere in cattiva luce Angela agli occhi di Adelaide e questo spingerà la giovane Barbieri a prendere una decisione irrevocabile circa il suo lavoro. La ragazza, infatti, deciderà di licenziarsi.

Anticipazioni Paradiso delle signore: le indagini di Agnese

Le anticipazioni della puntata di venerdì 17 gennaio de Il Paradiso delle signore rivelano che Agnese farà di tutto pur di ritrovare suo marito. A tale scopo, la sarta si metterà in contatto con una donna, la quale si rivelerà essere la moglie di un famoso capomafia. Armando, dal canto suo, si mostrerà molto preoccupato per la donna proverà a tranquillizzarla dopo essersi fatto spiegare dettagliatamente tutte le informazioni che ha scoperto in questo periodo.

Riccardo, invece, proverà a deporre l’ascia di guerra nei confronti di suo padre Umberto ed esorterà la zia Adelaide a comportarsi allo stesso modo. Nel frattempo, però, quest’ultima continuerà ad essere distratta da Ludovica. La ragazza non farà altro che parlare malissimo di Angela allo scopo di farla allontanare dal suo amato Riccardo.

Trama puntata 17 gennaio: Angela si licenzia, Federico in difficoltà

La contessa sembrerà sempre più convinta dalle affermazioni di Ludovica, al punto da rendere la vita lavorativa della giovane Barbieri davvero molto complicata. Proprio per tale ragione, gli spoiler del Paradiso delle signore ci svelano che Angela prenderà una drastica decisione, ovvero, quella di lasciare il suo lavoro al Circolo.

Naturalmente, il tempismo con il quale la fanciulla arriverà a questa conclusione non sarà dei migliori. In questo periodo, infatti, ha bisogno di denaro per poter pagare l’investigatore privato che ha assunto per poter ritrovare suo figlio.

Su di un altro versante, invece, vedremo che Federico si troverà a prendere una difficile decisione. Il ragazzo, ormai, è consapevole del fatto che potrebbe non tornare mai più a camminare. Ad ogni modo, non mostrerà nessuna intenzione di arrendersi, per questo sceglierà di incontrare un luminare in questo settore.

L’episodio di venerdì 17 gennaio, infatti, si concluderà con l’incontro tra Federico e il professor Faraone. Quest’ultimo sarà molto chiaro con il ragazzo e lo porrà dinanzi una difficile decisione circa la sua salute.