Stan Kirsch attore di Highlander, è morto suicida

Stan Kirsch si è suicidato in maniera inaspettata all’età di 51 anni nella sua casa di Los Angeles.

Il mondo del cinema e delle serie tv è in lutto per la morte di Stan Kirsch. L’attore di Highlander è morto suicida e non si capisce ancora bene quali sono i motivi che lo avrebbero spinto a questo gesto.

A trovare il cadavere è stata la famiglia che in quanto l’uomo si è impiccato nel bagno di casa sua. Subito è stato pubblicato il messaggio della moglie che ha voluto dirgli addio. L’attore lo scorso sabato aveva deciso di togliersi la vita e probabilmente ci sono delle forti motivazioni alla base di questa azione scellerata.

Sua moglie Kristyn Green aveva trovato il corpo nell’appartamento di Los Angeles quando ormai era troppo tardi. Proprio lei, ha voluto ringraziare per l’affetto che ha ottenuto in queste ore!

Le indagini per la morte di Stan Kirsch

La donna con un messaggio sui social network ha voluto subito ringraziare i fan per il tanto affetto che gli hanno dato dopo la tragica scomparsa dell’uomo. Se è vero che non ha risposto alle mail e telefonate, o ai messaggi ha fatto sapere di aver sentito l’amore di chi voleva darle un gesto di solidarietà molto forte.

Intanto però le ragioni che hanno spinto la attore di Highlander a togliersi la vita non sono chiare. Acuni giornali spiegano che la Polizia ha ancora lasciato aperte indagini per cercare di capire quali sono le motivazioni che hanno spinto Stan Kirsch a fare un gesto di questo tipo. Intanto tutte le piste sono aperte, mentre continuano a susseguirsi una serie di messaggi per l’uomo e per cercare di fare forza ai familiari.

La lunga e fruttuosa carriera del 51enne

Stan Kirsch ha avuto successo con la sua lunga carriera cinematografica e televisiva. Innanzitutto è famoso per la serie televisiva Highlander, in cui ha recitato per sei anni e anche come guest-star nell’ultimo episodio.

Infatti, i produttori e il cast della serie hanno voluto dargli un estremo saluto anche loro, dicendosi molto molto turbati per la morte di quest’uomo. Inoltre, ancora oggi si cerca di capire cosa abbia potuto spingere ad un gesto del genere visto che comunque la sua carriera è stata abbastanza soddisfacente.

Nel 2004 è stato anche produttore e attore del film “Straight Eye: The Movie”. Ha collaborato anche ai telefilm “Friends”, “Jag – Avvocati in divisa”, “In tribunale con Lynn”.