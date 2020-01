Non rompetemi le pa***: Jasmine Carrisi perde le staffe e risponde male in diretta (FOTO)

Jasmine ancora una volta vittima degli haters

La figlia di Al Bano ancora una volta è al centro del gossip. Jasmine Carrisi è stata presa di mira per un nuovo post pubblicato sui social. Spesso la giovane è vittima di insulti da parte degli haters e se fino ad oggi non ha mai risposto a nessuno, questa volta ha sbottato. La sorella di Bido, infatti, non ha retto la critica e ha risposto a tono un fan. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto.

Jasmine Carrisi criticata per uno scatto sui social

Jasmine Carrisi questa volta non le ha mandate a dire ed ha risposto in prima persona direttamente sui social. Dopo aver postato uno scatto sensuale, mettendo in mostra i suoi bellissimi occhi colore azzurro, la giovane è stata presa di mira per le sue labbra. (Continua dopo il post)

Secondo alcuni, le avrebbe gonfiate troppo mentre per altri Jasmine è stupenda così. Riferendosi a chi l’ha insultata per l’ennesima volta di aver utilizzato del filler e per essersi messa in mostra, la figlia di Al Bano ha letteralmente sbottato rispondendo in diretta al fan. (Continua dopo la foto)

La figlia di Al Bano a Domenica Live

Jasmine Carrisi non è la prima volta che riceve insulti e critiche da parte del popolo del web. Spesso, la 18enne è costretta a difendersi da persone senza scrupoli. Domenica ascorsa, la figlia di Al Bano è stata ospite nel salotto di Barbara D’Urso e anche in quel caso, gli utenti non sono stati affatto ‘gentili’.

Jasmine è stata accusata di aver partecipato a Domenica Live, inutilmente in quanto la sua presenza non ha avuto nessun senso. La giovane Carrisi, infatti, ha parlato pochissimo della sua vita privata e dei suoi progetti futuri, ma molto probabilmente se non lo ha fatto non è stata di certo colpa sua.

Durante tutto il tempo, la conduttrice televisiva ha mandato in onda servizi che riguardavano sia la sua famiglia che la nonna Jolanda, scomparsa lo scorso Dicembre.