Amadeus su Fiorello a Sanremo: “Ci siamo fatti una promessa”

Amadeus ha fatto una promessa all’amico fraterno Fiorello sul Festival di Sanremo

Mai smettere di sognare perché (a volte) si avverano. Sin da inizio carriera, Amadeus sperava un giorno di assumere la guida del Festival di Sanremo e oggi quel sogno può dirlo realizzato. Dal 4 all’8 febbraio sarà lui, infatti, il conduttore della manifestazione, di cui è inoltre il direttore artistico.

Cosa vedremo nella Città dei Fiori? I 24 concorrenti in gara sono stati annunciati, idem le 10 vallette e anche per quanto riguarda gli ospiti siamo a buon punto. La settantesima edizione sta, insomma, prendendo una decisa connotazione.

Per la prima conferenza stampa dell’evento, tenutasi questo martedì, Amadeus racconta le emozioni provate. Come previsto, il bambino canterino protagonista degli spot è proprio lui. Scalpitante in attesa del via ufficiale.

Sangue freddo

In occasione della cerimonia, il ravennate ha ripercorso gli ultimi mesi. Iniziati con la chiamata tanto agognata, avvenuta lo scorso agosto. Un minuto dopo lo ha contattato Fiorello.

Puntuale la domanda dell’amico siciliano: è agitato? E Amadeus gli ha risposto che no, è tranquillo. Perché – confida in conferenza stampa – rappresenta il sogno di chi fa il suo stesso mestiere da sempre. Perché ne ha visti parecchi, perché da ragazzino lo sogni a casa, in famiglia.

Per lui, Sanremo ha sempre assunto un significato ben preciso. Qualcosa di unico nel mondo. Nella vita mai l’avrebbe immaginato. Vuole fare una kermesse con un occhio al passato ma soprattutto proteso al presente e futuro.

Ha avvertito la fiducia dell’intera azienda, ma la Rai si muove completamente per realizzare lo show. Sanremo è di tutti, non solamente suo. E l’idea – continua il padrone di casa de I Soliti Ignoti – è di fare una cosa inedita.

Amadeus: promessa mantenuta

Se pensa ad alcuni amici, gli viene in mente una promessa: 42 anni fa anni Ama disse a Fiorello che se gli avessero dato Sanremo, lo avrebbe chiamato. E non si è rimangiato la parola data. Lo showman siciliano è un fratello e insieme vivranno l’avventura.

Il presentatore è poi fiero di accogliere Roberto Benigni. Non sa che farà, sarà qualcosa di indimenticabile, ma gli sta bene.