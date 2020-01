Ida pronte alle nozze, la Foto in abito da sposa incanta Riccardo: addio alle tradizioni

Nonostante non facciano più parte di uomini e Donne, Ida e Riccardo continuano a fa parlare di se. La loro storia d’amore ha conquistato moltissimi telespettatori, motivo per cui entrambi sono seguitissimi anche sui social.

E proprio su Instagram, sia la Platano che Guarnieri postano continuamente foto e video che li vedono insieme, innamorati e felici, come tutti desideravano. Dopo la proposta di matrimonio in studio da parte di Riccardo, Ida sembra essersi decisa a sposarlo e con uno scatto fotografico lo ha confermato davanti a tutti.

Tra Ida e Riccardo tutto procede a gonfie vele

Ida dopo la proposta di matrimonio in studio davanti a tutti ha voluto pensarci bene prima di rispondere al suo Riccardo. Infatti, ha lasciato passare diverse settimane prima di confermare il suo Sì. La coppia finalmente è riuscita a mettere tutto da parte, le discussioni, le litigate ma soprattutto i problemi relativi alla quotidianità.

Dopo la proposta, i due hanno abbandonato il Trono Over decidendo di viversi a pieno lontano dalle telecamere. Dopo il grande spavento che i fan hanno avuto nel vederli separati a Natale, il sereno è tornato la sera di capodanno dove la dama si è dedicata completamente al suo Riccardo trascorrendo la notte con lui.

La dama si mostra in abito da sposa

Poche ore fa, Ida ha lasciato tutti senza parole mostrandosi in abito da sposa. La dama si è diretta in un atelieur e attraverso vari scatti fotografici, postati direttamente sul suo profilo Instagram si è fatta vedere in tutto il suo splendore.

Dimenticandosi delle vecchie tradizioni, la Platano ha deciso di condividere con tutti la sua decisione e in questo caso anche con lo sposo Riccardo. Con addosso un abito da sposa di colore bianco, modello sirena, la futura sposina ha incantato tutti con la sua naturale bellezza. (Continua dopo la foto)

A 42 anni, Ida non ha nulla da invidiare a nessuno, infatti, le sue forme confermando quando sia perfetta e sexy. Chissà come ha reagito Guarnieri dopo aver visto gli scatti…