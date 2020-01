‘Fa molto male…’: Stefano De Martino con la mano infasciata, ecco cosa è successo al marito di Belen Rodriguez [FOTO]

L’incredibile decisione di Stefano De Martino

Stefano De Martino sta vivendo un momento d’oro. Infatti sia dal punto di vista professionale che amoroso le cose vanno alla grande. In pochi mesi ha condotto due show in prima serata, Made in Sud e Stasera Tutto è Possibile, e due serate insieme a Belen Rodriguez.

Per il momento il ballerino napoletano si sta rilassando con la sua famiglia in attesa della nuova edizione del programma comico partenopeo. Per quando riguarda l’amore, il ragazzo è felice al fianco della soubrette argentina e insieme progettano di dare un fratellino o sorellina al loro Santiago.

Ma nelle ultime ore l’artista ha spaventato i suoi follower con un paio di foto postate nelle Instagram Stories. In pratica il danzatore ha deciso di rimuovere due tatuaggi che aveva nella mano, una tecnica molto minuziosa che provoca anche tanto dolore.

Il ballerino napoletano con la mano fasciata: ecco il motivo

Tra le Stories di IG, Stefano De Martino ha detto che togliere un tatuaggio fa molto male. A quanto pare, il marito di Belen Rodriguez ha deciso di cancellare un paio dei suoi tatuaggi. Uno i suoi fan lo conoscono bene ed è quello con la scritta ‘sui generis’ sulla mano. Un tatuaggio che non è stato semplice toglierlo.

Per caso ha preso questa decisione per motivi professionali? Quel che è certo è che il gesto dell’ex danzatore di Amici di Maria De Filippi è stato davvero inatteso e clamoroso, essendo il padre di Santiago molto amante dei tatuaggi.

A quanto pare la fasciatura che copre la mano di Stefano De Martino sia dovute proprio alla rimozione dei due tatuaggi citati prima. Sulla mano in questione, infatti, oltre alla scritta centrale, il marito di Belen Rodriguez aveva tatuata anche una minuscola ancora sulla parte alta del dito anulare.

In pratica quello dove c’è la fede che attesta il suo matrimonio con la soubrette argentina. E proprio lì c’è pure l’altra piccola fasciatura. Ecco le Stories che il ballerino napoletano ha condiviso sul suo seguitissimo account Instagram: