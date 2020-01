Una Vita trama domenica 19 gennaio: Celia scopre il segreto di Lucia

Le prossime puntate di Una Vita saranno molto movimentate, specie la trama dell’episodio di domenica 19 gennaio sarà parecchio intrigante. In tale occasione si verificheranno un paio di eventi decisivi per le sorti di alcuni protagonisti.

In primo luogo vedremo che Samuel farà nuovamente la proposta di matrimonio a Lucia. La donna, però, lo lascerà di stucco con la sua risposta. Celia, intanto, incomincerà a notare qualcosa di strano in sua cugina. Il suo segreto, ormai, non sarà più al sicuro.

Una Vita: Lucia prende tempo dopo la nuova proposta di Samuel

La trama della puntata di domenica 19 gennaio di Una Vita sarà incentrata sulla nuova proposta di matrimonio di Samuel a Lucia. Ora che le condizioni di salute di Celia sono decisamente migliorate, l’Alday riterrà opportuno fare nuovamente la proposta di matrimonio all’Alvarado. Il suo interesse è, chiaramente, tutto rivolto alla sua eredità, anche se la fanciulla non ne è a conoscenza.

Ad ogni modo, nonostante sia ignara di quanto stia tramando l’uomo che dice di amarla, Lucia si mostrerà molto titubante dinanzi la nuova proposta. La donna, infatti, gli spiegherà di necessitare di un altro po’ di tempo per riflettere sulla vicenda. Samuel proverà in tutti i modi a mostrarsi comprensivo nei confronti della donna. Tuttavia, il suo animo sarà parecchio agitato.

Trama 19 gennaio: Celia scopre la verità su sua cugina

Il gioielliere si renderà subito conto del fatto che le titubanze di Lucia sono, in realtà, legate ai suo sentimenti nei confronti di Padre Telmo. Per tale ragione, l’Alday deciderà di giocare d’anticipo e fare qualcosa per mettere fuori gioco, una volta per tutte, il sacerdote.

Intanto, Lucia sarà molto felice per l’avvenuta guarigione di sua cugina Celia. La giovane credeva che non avrebbe più potuto riabbracciarla, ma le cose prenderanno una piega decisamente migliore. Gli spoiler relativi alla trama della puntata del 19 gennaio di Una Vita, però, rivelano che l’Alvarez Hermoso incomincerà a rendersi conto che sua cugina nasconde un segreto.

La giovane vedrà negli occhi dell’Alvarado una strana luce, che la spingerà a credere che nella sua vita possa esserci un altro uomo al di là di Samuel. I suoi sospetti, in realtà, sono molto fondati, ma come reagirà Lucia una volta posta dinanzi la questione?