Fratelli Muccino, fanno pace, Gabriele ritira la denuncia contro Silvio, raggiungono un accordo

Hanno fatto pace i Fratelli Muccino, Gabriele ritira la querela per diffamazione contro Silvio, mettendo fine alle vicende giudiziarie

Hanno fatto pace i fratelli Muccino, dopo tante vicende giudiziarie finalmente i due hanno deposto le armi. Gabriele ha ritirato la querela per diffamazione nei confronti di Silvio, mentre quest’ultimo ha chiuso tutto e messo fine al processo. Inizia quindi una nuova era per Silvio e Gabriele, che da alcuni anni avevano avuto contrasti che non erano riusciti a risolvere verbalmente.

La loro battaglia legale era iniziata nel 2016, il fratello minore del regista, Silvio Muccino, durante l’ospitata a L’Arena accusò Gabriele di essere una persona violenta. Oltre a questo, Silvio disse anche che Gabriele aveva perfino colpito sua moglie, Elena Majoni. La donna era stata colpita violentemente con uno schiaffo che le perforò il timpano.

L’attore in quell’occasione rivelò anche che vi erano stati ulteriori violenze domestiche che la cognata gli aveva raccontato. Le rivelazioni di Silvio non furono gradite da Gabriele, che querelò il fratello per avere leso la sua immagine con quelle bugie.

I Fratelli Muccino fra processi e false dichiarazioni

Le vicende giudiziarie fra i due fratelli nel corso di questi ultimi anni sono proseguite, con dei risvolti anche curiosi e sorprendenti. Ad esempio, Silvio Muccino ha detto di aver ritrattato la confessione riguardo lo schiaffo che perforò il timpano di quella che allora era la cognata.

Al pm poi ha infatti dichiarato di aver detto il falso, ma era stato indotto dalla sua famiglia a ritirare la confessione. L’incidente era stato poi giustificato facendolo apparire come se fosse accaduto in piscina. Muccino junior aveva detto allora di non essersi mai perdonato di aver reso falsa testimonianza.

Insomma, fra Silvio e Gabriele i rapporti sono stati molto tesi e quello che è accaduto qualche giorno fa nessuno proprio se lo aspettava.

Fine delle vicende giudiziarie fra i fratelli Muccino

Infatti, nella giornata del 14 gennaio 2020, giunge un colpo di scena che spiazza tutti. Le controversie fra Silvio e Gabriele Muccino sono azzerate, dopo la decisione di quest’ultimo di ritirare la querela avanzata nei confronti di Silvio.

L’avvocato Lunari, che finora ha assistito il regista in questa guerra familiare, ha detto che il suo cliente ha deciso di ritirare la querela.

Gabriele ha assunto le vesti del fratello maggiore che mette la pace e ha chiuso una vicenda dolorosa. Anche il legale di Silvio, Michele Montesoro, ha confermato che i due fratelli hanno fatto pace.