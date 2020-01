Sanremo 2020: Amadeus nella bufera per le frasi sessiste in conferenza stampa (FOTO)

Manca davvero pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2020 e il conduttore Amadeus è già finito al centro di una bufera. In occasione della conferenza stampa, infatti, ha pronunciato delle frasi, che molti hanno definito fortemente sessiste.

Nel caso specifico, il presentatore ha alluso al fatto che le donne, specie nel campo della televisione, dovessero restare un passo indietro rispetto agli uomini. Sul web, ovviamente, si è scatenata la bufera e Amadeus non ha esitato a rispondere con una velata frecciatina.

La frase sessista di Amadeus in conferenza stampa

Fervono le polemiche a seguito della conferenza stampa sul Festival della canzone italiana. Il conduttore Amadeus, infatti, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato le vallette che prenderanno parte a Sanremo 2020. Nel momento in cui ha parlato di Francesca Sofia Novello, però, è scoppiato il caos. Il conduttore, infatti, ha detto di essere molto felice che ad accompagnarlo in questa nuova avventura ci sia anche lei.

I motivi per i quali ha fatto ricadere la scelta proprio sulla fidanzata di Valentino Rossi sono molteplici. A colpirlo particolarmente è stata, innanzitutto, la sua straordinaria bellezza. Amadeus ha svelato di aver riposto in lei moltissime aspettative, dal momento che la reputa quasi una scommessa personale.

Inoltre, a renderlo entusiasta è stato soprattutto il suo carattere. Il presentatore, infatti, vede in lei una persona molto intelligente, che è in grado di affiancare un conduttore restando, però, sempre un passo indietro.

Il web si scatena e il conduttore di Sanremo 2020 risponde

Quest’ultima affermazione ha scatenato una reazione incredibile sul web. Moltissimi utenti dei social hanno accusato Amadeus di aver pronunciato una frase fortemente sessista contro la valletta del Festival di Sanremo 2020. Dire che una donna debba necessariamente stare un passo indietro rispetto ad un uomo, infatti, è un’espressione che non è affatto piaciuta agli spettatori.

Ad ogni modo, il conduttore pare abbia risposto a queste critiche attraverso un post su Instagram. Sull’account che condivide insieme a sua moglie Giovanna Civitillo, il presentatore ha dichiarato di essere responsabile di ciò che dice, non di quello che capisce la gente. Seppur non siano stati fatti riferimenti o nomi, però, la frecciatina sembra palese a tutti.