Elisa De Panicis offende i napoletani al GF VIP: il web chiede la squalifica per razzismo

Il Grande Fratello VIP ha aperto i battenti da solo una settimana e sono davvero molti i concorrenti a rischio squalifica. Per il momento, l’unico squalificato ufficiale è solo Salvo Veneziano, ma le cose potrebbero cambiare molto presto.

Dopo la presunta frase omofoba pronunciata questa notte da Fernanda Lessa, ci ha pensato un’altra concorrente a generare sgomento. Elisa De Panicis, infatti, ha offeso i napoletani con un commento decisamente poco carino.

A notare l’avvenimento sono stati i fan del programma che hanno immediatamente condiviso quanto accaduto su Twitter. Considerando che a Salvo hanno fatto un vero e proprio processo per le frasi pronunciate, gli utenti hanno chiesto il medesimo provvedimento anche per l’influencer.

La frase populista di Elisa De Panicis

Nel corso di una piacevole conversazione con i suoi coinquilini, Elisa De Panicis ha pronunciato una frase molto offensiva verso i napoletani. La ragazza ha detto che parlare spagnolo le ricorda un po’ il dialetto partenopeo, proprio per questa ragione si sente cafona. L’etichettare con questo termine il popolo del capoluogo campano ha indignato moltissimo alcuni telespettatori, i quali hanno chiesto immediatamente provvedimenti.

Su Twitter, infatti, sono stati davvero in molti a condividere la frase dell’influencer mettendo in evidenza l’accezione fortemente populista e razzista. Proprio per tale ragione, è stata richiesta anche la sua espulsione dalla casa del Grande Fratello VIP. Nel giro di poche ore si tratterebbe del sesto caso di possibile squalifica.

I napoletani in rivolta, chiedono la squalifica

Il primo, naturalmente, è stato Salvo Veneziano, il quale è stato colpito in modo irrimediabile dal provvedimento. In seguito, sono stati Partick, Pasquale e Sergio a rischiare di fare la stessa fine del loro amico per non aver difeso l’influencer. Da qualche ora, invece, sono spuntate delle frasi omofobe pronunciate probabilmente da Fernanda Lessa nel corso della notte appena trascorsa. Infine, completano il quadro le accuse contro i napoletani di Elisa De Panicis.

Per il momento, però, la ragazza continua a stare beatamente nella casa. La produzione del Grande Fratello prenderà in esame tutte queste situazioni e le relative segnalazioni e trarrà sicuramente le conclusioni nel corso della prossima puntata.