Ramona Badescu a 50 anni mamma: “Avevo congelato gli ovoli, però….”

E’ diventata mamma Ramona Badescu, dopo i 50 anni, aveva congelato gli ovuli ma quando si è recata dal ginecologo era già incinta di due settimane

A 51 anni Ramona Badescu è diventata mamma! La showgirl è stata fotografata dal settimanale Diva e Donna mentre passeggia con la carrozzina nel parco. Nonostante la sua età, la showgirl ha avuto la gravidanza in modo naturale e non ha dovuto ricorrere alla fecondazione.

A spiegarlo è stata la stessa Badescu durante un’intervista, in cui ha dichiarato che avere un figlio per lei è sempre stato molto importante. Allora ha raccontato di aver sempre voluto un figlio, ma solo quando avrebbe trovato la persona giusta. Siccome questa persona sembrava non arrivare, ha deciso di congelare i suoi ovuli, così da poter un giorno ricorrere alla fecondazione assistita.

Tuttavia, quando ha trovato il compagno e con lui ha deciso che era il momento giusto per avere un figlio, è accaduto che non ce n’è stato bisogno. Nonostante avesse già compiuto 50 anni, quando Ramona si è recata dal ginecologo per ricorrere alla fecondazione, ha avuto una bella sorpresa.

Alla visita Ramona Badescu era già incinta di due settimane

Durante la visita il ginecologo ha sorriso e le ha detto che era già incinta di due settimane. La sua felicità era al settimo cielo, ma ha poi confessato di non essere stata molto sorpresa di quanto accaduto.

Infatti, la Badescu ha detto che secondo il suo medico la sua età anagrafica non corrisponde con quella biologica. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che la showgirl ha sempre condotto una vita sana e questo ha favorito il concepimento naturale.

La Badescu ha già partorito e la notizia è stata resa nota da poco perché ha voluto che rimanesse il più possibile riservata. Le foto che la ritraggono mentre passeggia il suo bambino con la carrozzina mostrano una donna felice e radiosa.

La Badescu impegnata da tempo con Narcis Godeanu

Ramona Badescu è fidanzata da qualche tempo con Narcis Godeanu e attualmente vive a Roma. In passato è stata sposata e la sua relazione non ha avuto dei risvolti positivi.

Sul piccolo o sul giorno esatto della nascita non si sa ancora nulla, e la showgirl ci tiene e tenere lontani i paparazzi dalla sua vita privata. Proprio per questo ha scelto di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di vivere come qualsiasi persona comune la sua nuova vita da mamma.