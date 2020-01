Uomini & Donne, Giulio Raselli sceglierà lunedì 20 gennaio in diretta

Era fine estate 2019 quando abbiamo appreso che Giulio Raselli sarebbe diventato il nuovo tronista di Uomini & Donne. Un volto già noto ai fans del programma dalla scorsa primavera quando, da corteggiatore, era arrivato a U&D per corteggiare Giulia Cavaglià.

Andato male quel percorso abbiamo visto Giulio nel ruolo di tentatore all’ultima edizione di Temptation Island VIP. E per ultimo, il trono a Uomini & Donne. E adesso ci siamo proprio ed è confermato ufficialmente: lunedì 20 gennaio 2019 ci sarà la scelta!

Uomini & Donne, le due possibili scelte di Giulio

Sono rimaste in due le corteggiatrici di Giulio Raselli. Entrambe bellissime ma completamente differenti l’una dall’altra. E non parliamo solo di differenze fisiche, ma soprattutto caratteriali. Chi sono queste due corteggiatrici?

La prima è Giovanna Abate, ragazza che ha colpito sin da subito il tronista ed il pubblico per il suo essere schietta e diretta. Da subito, inoltre, ha mostrato due tratti fondamentali del suo carattere: l’essere forte e determinata. Questo eccesso di sicurezza non è piaciuto, invece, sin dai primi momenti a Tina Cipollari. La nota opinionista non ha nascosto, in più occasioni, di vedere molta falsità in questa ragazza.

Giulia D’Urso è anche lei una bellissima ragazza. tratti più addolciti, sguardo da pantera. Questa è Giulia che si è fatta sin da subito voler bene dal pubblico e dai telespettatori che vi vedono una ragazza genuina e legata ai veri valori della vita.

Chi sarà la scelta di Giulio? L’opinione di pubblico e opinionisti

Sono diverse settimane, ormai, che ci chiediamo chi sarà, tra le due corteggiatrici, la scelta di Giulio Raselli. Ricordiamo che la scelta è già stata rimandata più di una volta e che i fans di Uomini & Donne aspettano questo “verdetto” con tantissima trepidazione. Cercare di immaginare chi possa essere la prescelta non è semplice. Gli opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari, hanno espresso il loro parere nella puntata andata in onda il 17 gennaio.

Secondo Tina Cipollari, data la sua avversione per la Abate, la scelta di Giulio dovrebbe ricadere su Giulia. Di parere opposto Gianni Sperti che ha utilizzato il condizionale nell’esprimersi. Chiaro segno che preferirebbe scegliesse Giovanna ma che reputa che la scelta sarà Giulia?

Diviso, invece, il pubblico sia in studio che da casa. Le due ragazze, per motivi diversi, ci hanno conquistati. Una cosa è certa: chiunque sarà la scelta, speriamo che la risposta sia positiva e di assistere all’inizio di una nuova storia d’amore.

Uomini & Donne, appuntamento a lunedì

L’appuntamento per la scelta di Giulio a U&D è, quindi, per lunedì. La padrona di casa, Maria De Filippi, ha scelto di farla in diretta. Non conosciamo le motivazioni ma è presumibile che così facendo si voglia mantenere alta l’attenzione del pubblico sul programma.