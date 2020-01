La malattia rara di Francesca Cipriani: cosa è la sindrome di Poland

Francesca Cipriani dietro quell’aria da eterna svampita e quel “personaggio” costruito ad arte per far sorridere, nasconde una triste realtà. Il riferimento a lei non può non prescindere dalla questione “chirurgia estetica”, ma non tutti sanno che la showgirl si è approcciata agli interventi a causa di una scoperta che l’ha molto segnata.

La malattia di Francesca Cipriani

Qualche mese fa, in un’intervista rilasciata a DiPiù tv, l’opinionista di Barbara D’Urso si è lasciata andare a delle intime confessioni. La 35enne ha infatti rivelato di aver scoperto da adolescente di essere affetta da una malattia: la sindrome di Poland, una malformazione che le ha provocato durante l’età puberale, una crescita asimmetrica dei seni. Un dettaglio che l’ha fatta soffrire e che l’ha poi spinta a rimodellare il suo decolletè.

Cosa è la sindrome di Poland

La sindrome di Poland (dal nome del chirurgo che l’ha scoperta) è caratterizzata da anomalie unilaterali che colpiscono i muscoli del torace o di un arto superiore. Si pensa possa avere delle cause genetiche e colpisce 1 persona ogni 30.000.

Insieme a Paolo Ruffini a La Pupa e Il Secchione

Dopo aver partecipato anni fa in veste di Pupa, la giunonica e vulcanica soubrette Francesca Cipriani è riuscita a ritagliarsi un posto come co-conduttrice accanto a Paolo Ruffini, un ruolo che, come raccontato da lei in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, spera possa introdurla sempre più nel mondo dello spettacolo, magari come inviata o conduttrice.

Da Pomeriggio Cinque a Instagram

Intanto, reduce dalla esperienza a Pomeriggio Cinque che l’ha vista nei panni di inviata speciale di Carmelita, la 35enne continua a spopolare su Instagram e ad essere regina indiscussa. La showgirl è solita postare delle foto che fanno letteralmente impazzire i suoi follower. Scatti che mettono in risalto le sue curve esplosive, riscuotendo apprezzamenti e boom di like e di commenti.

Ultimamente pubblica immagini che mettono in risalto il suo lato B, recentemente rimodellato dal chirurgo dei vip Giacomo Urtis. Un lavoro che è stato documentato dalle telecamere di Federica Panicucci e di cui la diretta interessata ha ampiamente parlato a Mattino Cinque.