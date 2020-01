Elodie da infarto col vestitino striminzito: accavalla le cosce e mostra le sue grazie [FOTO]

Elodie Di Patrizi sarà al Festival di Sanremo

Tra circa tre settimane Elodie salirà per la seconda volta sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo per la 70esima edizione del Festival della canzone italiana. La Di Patrizi non è l’unica della ‘scuderia’ di Amici di Maria De Filippi ad essere presente nella kermesse canora, infatti ci sarà anche Alberto, Urso, Giordana Angi, Riki ed Enrico Nigiotti.

La fidanzata del rapper siciliano Marracash si esibirà col brano ‘Andromeda’. In attesa di vederla cantante nella manifestazione musicale più importante del nostro Paese, la giovane continua ad ammaliare i suoi follower con degli scatti mozzafiato.

La cantante provoca il popolo del web

Senza ombra di dubbio Elodie è una delle più amate artisti del panorama musicale. La straordinaria cantante dal ciuffo biondo platino che ha trovato il successo grazie ad Amici di Maria De Filippi, non si ferma più. Nella fato che ha recentemente condiviso sul suo seguitissimo account Instagram la vediamo molto radiosa e soprattutto fa vedere al popolo del web uno stacco di coscia che fa invidia molte donne.

La cantante si mostra in tutta la sua semplicità ed eleganza. Nello scatto in questione indossa mini vestito che le cade a pennello, lasciandole nuda una spalla e facendo vedere un décolleté tonico. Mala parte del corpo che ha mandato in visibilio i seguaci sono le gambe. La Di Patrizi presenta un incredibile stacco di coscia. (Continua dopo la foto)

Elodie pronta per il suo nuovo disco in attes adi Sanremo 2020

In controcorrenza con gli altri concorrenti del Festival di Sanremo 2020, tra pochi giorni uscirà il nuovo album di Elodie che di sicuro sarà un grande successo. Intanto la cantante e fidanzata di Marracash ha spiazzato tutti con una foto in cui è davvero sensuale.

Da qualche settimana la Di Patrizi è diventata testimonial di un famoso brand di intimo, ma anche da prima le immagini che la ritraggono mandano in delirio il popolo del web. L’ex di Amici, infatti, sembra essere portata anche per fare la modella, oltre che come eccellente interprete del panorama musicale italiano.