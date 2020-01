C’è Posta per Te: Maria De Filippi fa il miracolo e infrange il sogno di chi lo voleva tronista a U&D [FOTO]

Maria De Filippi presenta la seconda puntata di C’è Posta per Te

Ieri sera, sabato 18 gennaio 2020 dalle 21.25 su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te, il people show con la conduzione di Maria De Filippi. Anche questa settimana la padrona di casa ha intrattenuto il pubblico in studio e quello da casa con le storie di gente comune che si rivolgono alla redazione per ricongiungersi con un famigliare.

Ma anche per fare un regalo ad una persona cara grazie all’intervento di personaggi del mondo dello spettacolo o dello sport. Come ieri sera che in due storie differenti abbiamo visto prima Can Yaman e successivamente Mara Venier.

C’è Posta Per Te: la storia di Valeria e il compagno Giuseppe

Nella terza storia di C’è Posta per Te si è parlato di una convivenza interrotta. I protagonisti erano Valeria, una 30enne e madre di due figlie. Quando ne aveva 22 ha conosciuto Giuseppe e solo tre mesi dopo è rimasta incinta della primogenita Aurora.

La coppia era senza soldi, quindi ha deciso di aprire un locale per riuscire a superare il mese. Intanto è venuta al mondo la seconda figlia, Ginevra. Quando Valeria sogna il matrimonio e lui le dice di no, la ragazza si convince di non amarlo più lasciandolo.

Durante l’estate Giuseppe è venuto a conoscenza la fidanzata ha avuto un flirt di una sola notte con un altro giovane e questo gli ha scatenato gelosia. I due ragazzi sono riusciti a ritrovare la complicità ma lui ancora non se la sente di tornare a casa perchè ha bisogno del tempo per metabolizzare il tradimento. (Continua dopo le foto)

C’è Posta per Te: Giuseppe perdona Valeria

Valeria vuole lasciarsi il passato alle spalle per ricostruire la famiglia insieme a Giuseppe e alle loro due figlie. Alla fine Giuseppe ha deciso di aprire la busta di C’è Posta per Te per concedere una seconda possibilità alla compagna Valeria. Una storia che si conclude in modo positivo.