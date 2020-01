Rihanna e Hassan Jameel si sono lasciati dopo tre anni insieme

E’ finita la storia d’amore fra Rihanna e Hassan Jameel, la coppia dopo tre anni ha deciso di lasciarsi, i fan dispiaciuti

Si sono lasciati Rihanna e Hassan Jameel, dopo tre anni d’amore la coppia ha deciso di mettere fine alla relazione. A rivela in esclusiva la notizia sulla cantante è Us Weekly, che però non ha fatto cenno sui motivi della rottura.

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, i due si sono separati in modo pacifico, insomma nessun rancore, solo molta comprensione. La rottura giunge all’improvviso, e sembrava che le cose andassero a gonfie vele per la coppia. Dall’incontro con l’imprenditore saudita la cantante sembrava aver ritrovato il sorriso, dopo un passato sentimentale turbolento.

I due si erano conosciuti nel 2016 durante una festa di Halloween, e dopo qualche tempo avevano iniziato a frequentarsi. Sembrava proprio che la coppia fosse pronta per fare il grande passo, ma invece a sorpresa ecco che la loro storia è giunta al capolinea.

Rihanna e Hassan Jameel avevano anche parlato di matrimonio

Dopo aver iniziato la relazione, Rihanna e Hassan Jameel hanno mantenuto un certo riserbo e non si sono mai esposti in pubblico o sui social. I due erano stati sorpresi insieme per la prima volta in vacanza in Spagna, e ogni tanto era inevitabile un incontro coi paparazzi. Questo però non vuol dire che le cose fra loro non andassero bene, anzi!

Si era anche parlato di matrimonio qualche mese fa, e la stessa Rihanna aveva detto di avere voglia di sposarsi e avere dei figli. La cantante lo aveva anche dichiarato pubblicamente, ma invece poi non se ne è fatto più nulla.

La rottura ha fatto saltare tutti i piani dell’artista, che per ora non ha intenzione di tornare a cantare. Infatti, a destare sospetti che qualcosa si fosse interrotto è stata anche la pausa che l’artista ha annunciato di prendersi dalla musica. Come è risaputo, a breve uscirà il nuovo album della cantante, che seguirà quello del 2016, ANTI.

L’imprenditore Hassan Jameel personaggio influente

Non è chiaro se Rihanna rilascerà qualche dichiarazione ufficiale sulla rottura della sua relazione. L’ex fidanzato, Hassan Jameel è una persona molto influente, ed è il vice presidente dell’azienda di famiglia, la Abdul Latif Jameel Domestic.

La sua impresa opera in svariati settori e affonda le sue radici in Turchia, Medio Orientee Nord Africa. L’imprenditore qualche tempo fa ha anche acquistato i diritti esclusivi per la distribuzione in Arabia Saudita delle automobili Toyota.