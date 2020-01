Grande Fratello Vip 4, Ivan Gonzalez confessa: “Clizia mi piace, la vedo il mio prototipo”

I concorrenti del Grande Fratello Vip 4 stanno cominciando a mostrare il proprio caratteri, le proprie doti, le simpatie e le antipatie che hanno innescato le solite dinamiche che caratterizzano questo tipo di programma.

Tra i grandi protagonisti di questa prima parte di trasmissione ci sono senza ombra di dubbio Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Entrambi sono entrati nella casa più spiata d’Italia per dimenticare definitivamente una relazione finita.

La bella influencer ha chiuso il suo matrimonio con il cantante de Le Vibrazioni Francesco Sarcina, finendo su tutti i giornali per un presunto tradimento proprio da parte sua. L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, ha chiuso qualche mese fa la sua relazione con la sarda Sonia Pattarino, sua scelta proprio all’interno del dating show di canale 5.

Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez cuori desolati

Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, come già detto, si sono conosciuti durante l’esperienza a Uomini e Donne. Lui era seduto sul trono mentre lei è entrata in studio per corteggiarlo e per rubargli il cuore. E’ stata un’avventura durata alcuni mesi che sono stati molto intensi e ricchi di emozioni e colpi di scena. Alla fine di un percorso abbastanza tormentato e ricco di alti e bassi la scelta dello spagnolo è ricaduta proprio sulla bella sarda.

I due hanno iniziato a vivere la loro storia d’amore lontani dalle telecamere ma sempre molto attivi sui social, dove per mesi sono apparsi sorridenti e si sono dichiarati innamoratissimi. All’improvviso, però, è arrivato la notizia della separazione che ha lasciato perplessi i loro fan.

Per quanto riguarda Clizia Incorvaia, è stata sposata con Francesco Sarcina. I due hanno avuto una lunga ed intensa storia d’amore. Qualche mese fa le pagine dei giornali di gossip e dei siti specializzati si sono riempite di dichiarazioni secondo le quale lei avrebbe tradito il marito con l’amico e testimone di nozze Riccardo Scamarcio.

Si è così alzato un vero e proprio polverone mediatico. La bella influencer ha smentito categoricamente ogni accusa e ha rilanciato dicendo che aveva scoperto alcune chat del cantante con altre donne.

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez

In molti hanno notato un certo feeling tra Clizia Incorvaia e Ivan Gonzalez. Quest’ultimo si è intrattenuto con Barbara Alberti con la quale ha parlato delle donne della casa. La scrittrice, infatti, ha dichiarato di essere curiosa di scoprire quale delle bellissima concorrenti potesse interessare all’ex tronista di Uomini e Donne.

Lo spagnolo ha definito affascinanti sia Rita Rusic che Licia. Infine la sua “analisi” si è fermata su Paola e Clizia definite entrambe belle ragazze con Ivan che ha chiarito che l’influencer è più bella perchè rappresenta proprio il suo prototipo.