Grande Fratello Vip 4, Serena e il messaggio per Pago: ‘Mi manchi’

Il Grande Fratello Vip 4 è entrato nel vivo. Pago, concorrente ufficiale di questa edizione, è in difficoltà per via delle dichiarazioni della ex fidanzata Serena Enardu.

La donna, dopo aver deciso di chiudere la relazione a Temptation Island Vip, sembra aver cambiato idea, riscoprendosi innamorata di Pago. Dopo un confronto in diretta tra i due all’interno della casa, la Enardu è tornata su Instagram per lanciare un messaggio a Pacifico.

Grande Fratello Vip 4 gossip: Serena innamorata di Pago

Pacifico Settembre si trova al Grande Fratello Vip, anche per riflettere sulla sua situazione sentimentale. La sua ex fidanzata Serena Enardu non si arrende e sui social continua a postare messaggi romantici, segno che è decisa a riconquistare il suo grande amore.

Qualche ora fa, l’ex tronista sarda ha pubblicato un video con tutti i momenti più belli della loro storia d’amore. Ad accompagnare la clip, il messaggio di Serena con la sua convinzione che, quando la razionalità lascerà spazio ai sentimenti, sarà il cuore a vincere. Un chiaro monito a Pago che, forse, non si lascerebbe andare per una questione di orgoglio.

La Enardu dunque, pare essersi decisa a dare una svolta alla sua vita, dopo aver lasciato Pacifico al falò di Temptation Island Vip. Serena ha dovuto rinunciare alla possibilità di diventare concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 4 e partecipare al reality per una settimana, in quanto il pubblico non l’ha fatta vincere al televoto. Nonostante ciò, non si è affatto arresa e sta facendo di tutto per far capire all’ex quanto tenga a lui.

Serena Enardu criticata sui social

Le buone intenzioni di Serena però, non sono apprezzate da tutti gli utenti del web e dei social. In tanti infatti, credono che si stia mostrando interessata a Pago solo per visibilità, visto che l’ex fidanzato sta partecipando al Grande Fratello Vip.

Tornando al video postato dalla Enardu su Instagram, il messaggio è chiaro. Serena desidera tornare con Pago, tanto da ricordare tramite messaggio quanto gli manchi. La produzione potrebbe far vedere la clip a Pacifico nel corso della prossima puntata del reality.

Lo stesso Pago, del resto, si è detto ancora innamorato di Serena. Tuttavia, ancora ferito per quanto accaduto a Temptation Island, ha preso tempo con la ex per fare chiarezza sui suoi sentimenti. Miriana Trevisan, entrata nella casa del Grande Fratello Vip nella quarta puntata, ha detto a Pacifico di seguire il suo cuore.

Se è ancora innamorato della Enardu, è giusto che torni da lei. La complicata relazione tra Pacifico Settembre e Serena non mancherà di regalare colpi di scena. Anche nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, Signorini tonerà sulla spinosa questione.