Tempesta D’Amore anticipazioni 20-26 gennaio: Eva ha un malore

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore annunciano clamorosi colpi di scena e tensioni alle stelle. Dalle trame delle puntate della soap tedesca in onda da lunedì 20 a domenica 26 gennaio su Rete 4, emergono nuovi intrighi e verità scottanti.

Eva fa una confessione spiazzante a Robert, mentre Annabelle porta avanti il suo velenoso piano ai danni di Denise. Qualcosa, però, va storto.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Eva e Robert litigano di nuovo

Eva comunica a Robert di essere incinta, ma non sa chi è il vero padre del bambino che porta in grembo. Annabelle, sempre più decisa a uccidere Denise durante la festa paesana, ricava un pericoloso veleno dalla pianta di stramonio. Il padre di Valentina vorrebbe che Eva si sottoponesse a un esame per scoprire se il bambino è suo o di Christoph. La donna rifiuta la proposta del cuoco e i due finiscono per litigare pesantemente.

Dopo l’esibizione alla festa del paese, Natascha vola a Cannes senza dire nulla al marito Michael. Il dottore, però, è molto preoccupato per lo stato di salute di sua moglie. Il viaggio di Natascha serve per dare l’opportunità a Valentina di entrare nel mondo dello spettacolo.

Il piano di Annabelle va in fumo

Le anticipazioni delle puntate italiane di Tempesta D’Amore in programma fino al 26 gennaio, si concentrano sul piano di Annabelle. Quest’ultima versa alcune gocce di veleno in un bicchiere che, però, finisce nelle mani di qualcun altro.

Quando Annabelle trova il bicchiere vuoto, cerca di scoprire chi possa aver bevuto il veleno. Nel frattempo, André sospetta che Lucy stia dormendo clandestinamente all’hotel, cambiando stanza ogni notte. Werner consiglia a Robert di non rispondere alle provocazioni di Christoph, per evitare che possa rivelargli il segreto di Eva. Quest’ultima si sente male e si accascia al suolo.

Robert vede sua moglie per terra e la soccorre subito. Lucy e Alfons sostengono che André si trova ai piani alti per spiare di nascosto le donne in servizio. Poi, la ragazza si accorge di un vaso che prima non c’era.

Il marito di Hildergard controlla il vaso e dentro trova una telecamera. Messo alle strette, André confessa di aver piazzato la telecamera per dimostrare che Lucy di notte dorme in una delle camere libere del Furstenhof. Eva, accompagnata dal marito, arriva in ospedale con forti dolori alla pancia.

Si avvicina il giorno del 18esimo compleanno di Valentina e Fabien teme di non reggere il confronto con i regali dei parenti della ragazza. Nel frattempo, Henry cerca di convincere Paul a dare a Jessica una seconda chance. Lucy, dopo aver riflettuto a lungo, decide di andare a vivere insieme con Denise.