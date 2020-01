Un Posto Al Sole anticipazioni 20-24 gennaio: Marina distrutta, Roberto la consola

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole annunciano novità davvero sorprendenti e inaspettate. Fabrizio, dopo aver riflettuto tanto, prende una clamorosa decisione.

Angela, dopo aver parlato con la maestra di Bianca, deve decidere cosa fare. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap napoletana in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio su Rai 3.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: la clamorosa decisione di Fabrizio

Dopo una discussione animata con Sebastiano e Fabrizio, Marina sprofonda in una crisi senza precedenti, che ha ripercussioni sul lavoro. Roberto si accorge del suo stato d’animo e le chiede di sfogarsi con lui.

Giulia crede di aver urtato la sensibilità di Marcello e ne parla con Ornella. Nel frattempo, Otello trova una nuova sistemazione lontano dal Palazzo Palladini, mentre Silvia e Rossella tentano a tutti i costi di risolvere la crisi tra l’ex vigile e Teresa.

Fabrizio, fermamente convinto dei sentimenti che nutre per Marina, rompe gli schemi e prendere una clamorosa decisione. Intanto, Angela e Franco continuano a discutere in merito all’opportunità di affiancare a Bianca un insegnante privato. Giulia è molto preoccupata per lo strano silenzio di Marcello. Dopo aver fatto pace con Renato, Otello sembra deciso a ricucire il rapporto con la sua amata Teresa.

Angela incontra la maestra di Bianca

Le anticipazioni delle puntate della soap Un Posto Al Sole in onda fino al 24 gennaio si concentrano sui problemi scolastici della piccola Bianca. Angela inizia a capire il perché sua figlia teme la maestra Gagliardi.

Giulia fa un passo falso, mentre Filippo avverte sempre di più la distanza di Serena e di Irene, e tenta di correre ai ripari. Arianna è giù di morale e Samuel escogita un modo per farla tornare a sorridere.

Mentre Filippo aspetta il ritorno della moglie e della figlia da Berlino, durante il viaggio Serena fa un incontro inaspettato. Dopo il colloquio con la maestra Gagliardi, in cui l’insegnante ha espresso delle riserve su Franco, Angela deve prendere una decisione ma appare indecisa. Mentre Arianna soffre per la mancanza di Andrea, Patrizio e Samuel si scontrano. Raggiungeranno mai un accordo?