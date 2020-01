‘Fai solo foto zozze…’: Wanda Nara al limite del volgare, tutta nuda in doccia, lato B e décolleté senza censure [FOTO]

La nuova provocazione social di Wanda Nara

Wanda Nara è una delle protagoniste della quarta edizione del Grande Fratello Vip insieme al collega opinionista Pupo e il presentatore Alfonso Signorini. Ma la moglie di Mauro Icardi è impegnata anche su altri fronti, ovvero come procuratrice di calcio, presenza fissa a Tiki Taka, mamma e modella.

E a proposito di quest’ultima professione, di recente l’argentina ha sconvolto il web per uno scatto al limite della volgarità. Infatti la sua iniziativa ha diviso il popolo del web a metà: parte d’accordo e altri completamente contrari al suo stile di vita.

Wanda Nara nuda sotto la doccia

In occasione del nuovo appuntamento del Grande Fratello Vip 4, Wanda Nara lo ha voluto ricordare ai sei milioni di follower che la seguono su IG. Il modo migliore per far arrivare il messaggio? La moglie di Mauro Icardi sa bene che mostrarsi nuda sui social funziona sempre.

Detto fatto, infatti la soubrette, che al momento alloggia in uno degli hotel più lussuosi di Roma, ovvero a via Vittorio Veneto, cuore della Dolce Vita Anni Sessanta ha allietato i seguaci con uno scatto sotto la doccia. L’argentina si è fatta ritrarre totalmente priva di vestiti, avvolta dalla luce azzurra della cromoterapia. Un’immagine che in pochissimo tempo ha ricevuto più di dieci mila commento per non parlare dei likes. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web allo scatto sensuale dell’argentina

Ma l’iniziativa di Wanda Nara non è piaciuta a tutti, infatti la donna ha ricevuto anche tantissime critiche. Molti utenti web non riescono a capire come una donna sposata e con ben cinque figli si metta a realizzare delle foto considerati volgari.

Altri internauta si sono spinti oltre con il linguaggio affibbiando alla moglie di Mauro Icardi l’appellativo di ‘cagna’. Mentre un altro seguace, sotto il post in questione le ha scritto che è capace solo di fare degli scatti prevalentemente zozzi. In tutto questo la diretta interessata non ha mai replicato, anzi, lei prosegue dritto per la sua strada.