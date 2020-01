Antonella Mosetti, è stata derubata “Se ti beccano vado in galera perché ti picchio forte”

Antonella Mosetti derubata è su tutte le furie con i banditi e si sfoga sui social network

La bella Antonella Mosetti purtroppo è finita vittima di una disavventura: lo scippo della sua borsetta. Infatti, ha fatto uno sfogo sui social network ed in particolare, su Instagram. L’ex showgirl ha passato un fine settimana davvero non positivo perché è stata derubata.

Subito ha condiviso questo episodio con i suoi followers e ha fatto anche sapere al rapinatore della sua borsetta, che ora non ha intenzione di perdonarlo. Ieri ha diffuso un messaggio sui social network in cui spiega che le hanno rubato la borsa e soprattutto, che la persona che le ha fatto una cosa del genere la pagherà.

Ha detto che nel caso fosse scoperto, lei stessa potrebbe fargli molto del male- addirittura dicendo che sarebbe pronto a picchiarlo in maniera molto forte. La Mosetti era furiosa su Instagram e di certo, non ha mandato a dire il messaggio al suo rapinatore.

Antonella Mosetti furiosa su Instagram

L’ex showgirl Antonella Mosetti è rimasta molto male del furto che ha subito. Ecco perché ha deciso di sfogarsi sui social. Fortunatamente la situazione poi si è conclusa con un lieto fine, perché la polizia è riuscita a trovare la sua borsetta con all’interno gli effetti personali.

Sono stati tanti i commenti di solidarietà e la donna soprattutto, ha voluto ringraziare la polizia per il lavoro svolto. Nel frattempo, la sua attività social continua in maniera anche molto discussa proprio perché le sue fotografie sono particolarmente audaci.

Le foto hot dell’ex gieffina

Nei giorni scorsi sui social network Antonella Mosetti si è ripresa mentre si trovava in palestra. I suoi scatti bollenti arrivavano dallo spogliatoio della sala di ginnastica. Si era mostrata sui social completamente nuda, se non con delle mutandine bianche.

Subito sono arrivati i commenti da parte dei followers che hanno apprezzato, specie quelli del pubblico maschile, la sua scelta di mostrarsi pubblicamente. Una mossa audace per la bella showgirl di ben 44 anni, ma che è in forma ed è sempre molto bella.

Probabilmente nelle prossime ore regalerà qualche altro scatto per i suoi seguaci che sono sempre di più. Mosetti, molto conosciuta e amata dal pubblico italiano soprattutto per trasmissioni televisive a cui ha preso parte dopo gli esordi a Non è la Rai, e le trasmissioni nei principali salotti televisivi.