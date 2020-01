Si sente male, Maria De Filippi abbandona lo studio: la corsa dietro le quinte con l’allievo di Amici [VIDEO]

Caos ad Amici di Maria De Filippi

Sabato scorso alle 14 su Canale 5 è andata in onda un nuovo appuntamento di Amici 19. Una puntata molto difficile per un allievo del talent show di Maria De Filippi. Stiamo parlando del danzatore iberico Javier Rojas che da qualche giorno è oggetto di discussione della commissione di canto e ballo. La rabbia del ragazzo sarebbe stata scaturita dopo aver ricevuto un rimprovero da parte dei ballerini professionisti.

Le disubbidienze del ballerino Javier Rojas

La presenza di Javier all’interno di Amici è davvero a bilico. Il ragazzo, infatti, negli ultimi giorni è stato più volte ripreso dai professori del talent show di Canale 5.

Ma lo spagnolo non è l’unico ad essere stato rimproverato, tuttavia quest’ultimo rispetto agli altri ha avuto una reazione esagerata. La vicenda è iniziata quando l’allievo ha preso a male le indicazioni dei coreografi, quindi dietro le quinte ha avuto un duro sfogo contro loro e l’intera produzione del programma.

Sembra proprio che il giovane non si sia posto dei limiti nel linguaggio dicendo delle cose davvero imperdonabili. I prof gli avevano chiesto di rispettare le varie regole poste dalla scuola televisiva, ossia di non usare gli smartphone ad Amici e di essere puntuali alle lezioni.

Amici 19: Amici scappa in lacrime, Maria De Filippi lo raggiunge

Nonostante il comportamento non proprio esemplare, la produzione di Amici ha graziato Javier Rojas. L’intera commissione si è riunita per valutare il destino del ballerino, ma ai voti è uscito fuori che lo spagnolo potrà rimanere nel talent show.

Tuttavia sarà sottoposto ad un provvedimento disciplinare. Alessandra Celentano è molto delusa ed arrabbiata dal comportamento del suo allievo, per non parlare dei danzatori professionisti che gli sono andati contro. Elena D’Amario, a nome dei colleghi ha tornato le orecchie a Javier per il comportamento assunto ultimamente.

A quel punto il ragazzo è scoppiato a piangere davanti a tutti scappando via molto scosso. Quindi la padrona di casa Maria De Filippi è uscita dallo studio per raggiungerlo per tranquillizzarlo e fargli capire dove ha sbagliato.