Uomini e Donne: Armando Incarnato beccato con una bionda, scoppia lo scoop (FOTO)

Uno tra i personaggi più discussi del trono over di Uomini e Donne è, sicuramente, Armando Incarnato. Il cavaliere, di recente, ha generato parecchio sgomento a causa di alcune segnalazioni sul suo conto che lo hanno messo in cattiva luce.

Dopo essersi difeso in studio, però, il protagonista è stato beccato in compagnia di una bionda. A diffondere la notizia sono state le talpine de Il Vicolo della news, le quali hanno condiviso anche le foto incriminate tratte da una diretta su Instagram del napoletano.

Armando avvistato con una donna

Da un po’ di ore a questa parte non si sta facendo altro che parlare di Armando Incarnato di Uomini e Donne. Nell’uiltima messa in onda del programma, il protagonista non è uscito in modo proprio pulito. La sua ex Veronica, infatti, l’ha accusato di avere una frequentazione al di fuori delle telecamere. Maria De Filippi, satura delle continue segnalazioni sul suo conto, ha esortato il napoletano a portare in studio la donna in questione.

Per il momento, questo non è ancora avvenuto, pertanto, non è chiaro se Armando faccia ancora parte del parterre del trono over. Ad ogni modo, nel corso della giornata di ieri, il cavaliere è stato avvistato in compagnia di sua figlia e di una donna misteriosa. La persona in questione ha i capelli lisci biondi ed un viso molto gradevole.

Incarnato è fuori da Uomini e Donne?

I fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di formulare qualche ipotesi in merito all’identità della persona ritratta nei video con il cavaliere. Alcuni hanno pensato che potesse trattarsi di una nuova corteggiatrice di Armando Incarnato venuta in studio a Uomini e Donne per conoscerlo. Altri, invece, hanno ipotizzato che possa trattarsi di una donna esterna al programma con cui Incarnato avrebbe incominciato una relazione.

Fino a questo momento, l’imprenditore partenopeo ha preferito non intervenire sulla vicenda, lasciando i telespettatori con numerosi dubbi aperti. Il protagonista, infatti, si è semplicemente limitato a pubblicare una foto con una splendida dedicha per sua figlia. Non ci resta che attendere le prossime puntate del talk show per saperne di più.