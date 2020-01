Emilio Fede, intervistato dai I Ligeri, prende visione del disturbo a Gabriele Paolini e accetta la sfida. Di cosa si tratta?

Intervistato da I Ligeri Emilio Fede commenta le rivelazioni di Paolini e accetta la sfida proposta dal duo

Dopo aver intervistato Gabriele Paolini e aver raccolto informazioni scandalose, I Ligeri passano all’attacco ed ecco che intervistano Emilio Fede. Il giornalista è stato fra i primi nomi nominati dal Paolini nelle sue rivelazioni, per cui I Ligeri hanno ritenuto opportuno sentire cosa ha da dire.

Dopo aver preso un appuntamento sono quindi andati a trovarlo a casa sua, dove il giornalista li ha accolti con estrema cordialità. Uno sguardo alla casa, alle foto messe in vista, fra cui spicca quella della moglie, e una collezione di tapiri, i due passano all’argomento clou, Paolini.

Non appena sentito il nome Emilio Fede ricorda subito il disturbatore, e come poteva essere altrimenti? Paolini ha disturbato moltissime sue dirette, tanto che Fede lo ha definito un “casino ambulante”.

Emilio Fede sorride alle rivelazioni di Paolini

Fede ha anche rievocato l’episodio in cui lui stesso ha urlato in diretta di togliere Paolini di mezzo, e di levargli anche il microfono. Le immagini di allora mostrano perfettamente anche le parolacce che il giornalista disse al disturbatore, ovviamente perché era molto arrabbiato.

Detto questo, I Ligeri dicono a Fede che ci sono delle cose dette da Paolini che deve ascoltare. Così hanno iniziato a far vedere parte dell’intervista rilasciata dal disturbatore. Emilio Fede è stato sorpreso di vedere che Paolini ha anche una bella casa, segno che fare quel mestiere, a detta di Fede, gli ha reso bene. Il giornalista ha anche detto che una volta era andato nel suo ufficio per scusarsi e lui lo aveva perdonato.

Paolini pare si sia messo anche in ginocchio e gli aveva detto che non avrebbe più disturbato le sue dirette. Ma invece poi non ha mantenuto la promessa e 48 ore dopo lo ha rifatto.

Fede accetta la proposta de I Ligeri

I Ligeri hanno dunque proseguito nel far ascoltare l’intervista di Paolini a Fede. Così il giornalista ha appreso che Paolini si era messo con Sgarbi, con Rutelli, con Craxi, con Papa Ratzinger e perfino con lui.

Con lui ha anche detto di aver fatto delle orge. Alle rivelazioni di Paolini Emilio Fede ha sorriso e ha detto di essere anzi affascinato dalla sua fantasia.

Ma quando ha visto l’intervista del giorno dopo ha confessato che c’e3ra qualcuno che lo avvertiva quando c’erano le dirette. Insomma, una talpa. I Ligeri hanno proposto ad Emilio Fede di dare il colpo di grazia a Paolini, di cosa si tratterà? Staremo a vedere!