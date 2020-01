Spoiler Paradiso delle signore: Federico resta paralitico e prende una decisione estrema

Molto presto, al Paradiso delle signore ci saranno dei risvolti inaspettati, stando agli spoiler Federico sarà spiazzato da una notizia devastante. Come tutti i telespettatori avranno avuto modo di vedere, il ragazzo ha deciso di sottoporsi alla delicata operazione nella speranza di tornare a camminare.

Il risultato, però, non sarà positivo e realizzerà appieno la più grande paura di Silvia. Proprio per tale ragione, il giovane Cattaneo deciderò di prendere una decisione molto difficile, che porterà a soffrire molte persone.

Anticipazioni Paradiso delle signore: il dramma di Federico

Gli spoiler dei prossimi episodi del Paradiso delle signore rivelano che Federico Cattaneo apprenderà di non riuscire più a camminare. L’intervento al quale si sottoporrà molto presto, infatti, non darà gli esiti sperati e il giovane non riuscirà a recuperare l’uso delle gambe.

La notizia devastante, però, è che secondo quanto detto dal medico che l’ha operato, il ragazzo resterà paralitico a vita. Questa nuova condizione di vita sarà difficile da accettare per il giovane, il quale verrà colto da un momento di forte sconforto. Federico, quindi, deciderà di compiere un gesto estremo lasciando Roberta.

Il ragazzo, infatti, non vorrà vincolare la sua amata a trascorrere una vita intera insieme ad una persona invalida. La Venere, però, seppur confusa dalle avances di Marcello, rimarrà molto turbata da questa decisione.

Spoiler prossime puntate: Marcello tentato da una nuova donna

Silvia, nel frattempo, non si rassegnerà all’esito dato dal dottore, per tale ragione si recherà nuovamente dal professor Faraone. La donna sarà intenzionata a capire se c’è ancora una piccola speranza che suo figlio possa tornare ad essere autonomo. Il luminare, però, non darà nessuna buona notizia alla signora Cattaneo e l’informerà dell’irreversibilità della condizione fisica di suo figlio.

Marcello, intanto, scoprirà che Roberta è tornata single e proverà ad avvicinarsi nuovamente a lei. Al Paradiso delle signore, però, stanno per accadere dei colpi di scena inaspettati secondo gli spoiler. Una nuova ragazza, infatti, sta per arrivare al grande magazzino.

Si tratta di un’attrice di fotoromanzi arrivata a Milano per girare dei fotoromanzi. Ebbene, quest’ultima si mostrerà subito interessata al giovane Barbieri. Come reagirà quest’ultimo? La Pellegrino perderà il fidanzato e anche l’amante?