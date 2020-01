Grande Fratello Vip, Serena Enardu non si arrende: le parole su Pago e Alessandro sui social

Serena Enardu non molla la presa su Pago. Ecco che cosa ha confessato tramite il suo profilo social

Grande Fratello Vip: il pubblico contro Serena Enardu

Ricorderete tutti l’esperienza di Serena Enardu e Pago a Temptation Island Vip. Insieme da sette anni, nell’ultimo periodo le cose tra loro non andavano bene, tanto che Serena ha ammesso più volte di voler porre fine al rapporto.

Nel villaggio l’ex tronista si è avvicinata molto ad un tentatore, il single Alessandro Graziani, e i suoi comportamenti hanno fatto soffrire molto Pago. Alla fine Serena ha lasciato il cantautore sicura di non essere più innamorata di lui.

Tuttavia, è poi tornata su suoi passi. Quando ha visto che Pago è stato scelto come un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, è entrata nella Casa per dirgli che vuole ricominciare e che lo aspetterà tutto il tempo di cui lui ha bisogno. Il pubblico da casa, però, interpellato sulla possibilità di far rimanere Serena nel reality per una settimana, ha votato per il 51% di no.

Le confessioni social di Serena

Nonostante le critiche ricevute, Serena non si arrende. Anche a distanza continua a parlare di Pago e a dare le sue giustificazioni per quello che è successo. Davanti alle tante domande degli utenti di Instagram, l’ex tronista ha deciso di spiegare per bene il suo punto di vista.

Era sincera quando voleva mettere fine alla sua relazione con Pago, ma dopo Temptation Island Vip si è resa conto che entrambi sono cambiati profondamente. Per questo lei si è sentita di nuovo innamorata di lui, della persona nuova che è diventato e dei bei modi che ha avuto in tutti questi mesi.

Adesso riesce a vedere una persona che esterna le sue emozioni e che si comporta come avrebbe sempre voluto che si comportasse. Non solo, ma Serena ha anche parlato del suo comportamento a Temptation Island Vip con Alessandro.

Ricordiamo che Serena è entrata molto in intimità con il pallavolista, ma lei ha ribadito più volte che ha fatto tutto alla luce del sole e che non ha mai tradito il suo compagno. Nelle confessioni social di qualche giorno fa ha riconosciuto di essere stata crudele, ma non sleale. Che cosa succederà tra i due? Voi che cosa ne pensate?