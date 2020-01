Il Segreto trame dal 27 gennaio al 2 febbraio: Maria inizia a sospettare di Fernando

Le trame de Il Segreto della prossima settimana sono molto avvincenti. Tra i vari argomenti che saranno trattati ci sarà l’inaspettata scoperta di Maria. La donna è “prigioniera” inconsapevole di Fernando ma, poco per volta, incomincerà a intuire la cattiva fede del Mesia.

Carmelo, Severo e Irene, invece, continueranno la loro battaglia per impedire alla popolazione di accettare gli indennizzi per lasciare le loro abitazioni. I tre protagonisti, intanto, saranno sempre più consapevoli che Fernando stia tramando qualcosa di molto grave.

Il Segreto: La scoperta di Maria su Dori

Nel corso delle puntate de Il Segreto, che andranno in onda dal 27 gennaio al 2 febbraio, assisteremo ad una presa di coscienza importante da parte di Maria. La Castaneda, fino a questo momento, aveva riposto tutta la sua fiducia in Fernando. A seguito dell’ennesimo comportamento strano di Dori Vilches, però, la donna incomincerà a nutrire dei sospetti.

A tale scopo, incomincerà ad indagare sulla bizzarra infermiera ed apprenderà delle verità inattese sul suo passato. Questo, quindi, la porterà a sospettare di Fernando e di tutte le manipolazioni che il Mesia ha messo in pratica fino a questo momento. Intanto, alcuni abitanti di Puente Viejo continueranno ad accettare i soldi per lasciare il paesino. Carmelo e Severo proveranno a far cambiare loro idea spingendoli a lottare per rimanere.

Spoiler al 2 febbraio: Anselmo sconvolge Ester

Carmelo, in seguito, si prenderà un momento per riflettere su tutto quello che sta succedendo e si renderà conto di essere sempre più convinto che dietro tutto si celi Fernando. Raimundo, dal canto suo, proverà a rendersi utile per salvare il villaggio esortando i residenti a dare luogo ad una protesta.

Gli spoiler de Il Segreto degli episodi fino al 2 febbraio, inoltre, svelano che l’arrivo del signor Anselmo lascerà senza parole Ester. Don Berengario proverà a difendersi dicendo di non sapere nulla sulla donna prima che piombasse improvvisamente nella sua vita.

In paese, però, i pettegolezzi continueranno a viaggiare, pertanto, la posizione del sacerdote sarà alquanto compromessa. Anselmo, infine. andrà a La Casona e ragguaglierà Raimundo in merito a tutto quello che sta accadendo.