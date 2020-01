Naike Rivelli biricchina, la madre Ornella Muti nuda: in desabille per la sfilata di moda [VIDEO]

Il rapporto speciale di Ornella Muti e Naike Rivelli

Oltre ad essere madre e figlia, Ornella Muti e Naike Rivelli sono legate da un rapporto speciale, quasi come due amiche o sorelle. La testimonianza i follower l’hanno avuta qualche ora fa attraverso un nuovo video che la 45enne ha condiviso su Instagram.

Non è la prima volta che la modella rende partecipe delle sue ‘follie’ social la donna che l’ha concepita, ma in questo caso ha mostrato che per la Muti il tempo non passa mai.

Ornella Muti sfila, la figlia la riprende durante il cambio abito

Ornella Muti ha deciso di sfilare. A testimoniarlo è stata la figlia Naike Rivelli attraverso una clip che ha poi condiviso sul suo canale IGTV. Si vede la nota attrice, che non è più una ragazzina, intenta ad indossare alcuni abiti per la sfilata di Ulyana. Inizialmente si vede la 64enne mentre è comodamente seduta per farsi sistemare i capelli. Il tutto documentato minuziosamente dalla consanguinea.

Poi il momento top dell’intero filmato, la Muti si spoglia per indossare un vestito. A quel punto l’artista rimane quasi nuda, infatti, nonostante sia di schiena, è possibile intravedere il suo décolleté per non parlare del lato B ancora tonico nonostante le 64 primavere. Una visione celestiale che ha mandato in visibilio i follower della Rivelli. (Continua dopo il video)

La reazione del popolo del web al video della Rivelli

Ebbene sì, Naike Rivelli si è spinta oltre mostrando su IG la madre Ornella Muti in desabille. Un’iniziativa che è piaciuta moltissimo a tutti coloro che la seguono sul social network. Infatti in pochissimo tempo hanno inondato la clip di commenti.

Gran parte di essi, sopratutto maschietti hanno fatto i complimento alla 64enne per il fisico tonico e meraviglioso che ancora presenta. Altri ancora hanno scritto che l’attrice non ha nulla da invidiare con le altre modelle presenti alla sfilata di moda di Ulyana. Che dire, il video della 45enne è stato un vero e proprio successo.