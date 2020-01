Fabrizio Corona, torna su Instagram con un lungo post “oggi sono un uomo migliore”

Lo sfogo sui social di Fabrizio Corona in merito alla sua carriera ed alla sua vita personale

Fabrizio Corona torna nuovamente su Instagram e ripercorre il suo debutto al Maurizio Costanzo Show, fino ad arrivare ai giorni nostri. Infatti, spiega che è sempre stato un personaggio molto particolare, però adesso si sente molto migliorato.

Provato dai suoi problemi giudiziari e anche dal carcere, oggi l’ex paparazzo si dice pronto a iniziare una nuova vita. In uno scatto, viene dipinto con il capello lungo, i suoi tatuaggi e un po’ ha voluto raccontare quelli che sono stati i suoi esordi da Maurizio Costanzo.

Nel dicembre 2006, nel programma Uno contro tutti aveva partecipato insieme a una parterre di ospiti per dire la sua opinione a testa alta. Quel giorno è nato così come personaggio televisivo importante, e mano mano poi, la sua carriera ha conosciuto alti e bassi.

Fabrizio Corona sostiene che non aveva bisogno di pubblicità

Fabrizio Corona, prima di quel passaggio televisivo era semplicemente un imprenditore fidanzato con una bellissima modella, che era riuscito a sposarla. Poi ovviamente, le cose sono cambiate.

Infatti, piano piano ha iniziato a farsi strada nel mondo del fotogiornalismo, della cronaca nera e nella cronaca rosa. Piano piano, è cresciuto in termini di visibilità e poi ha iniziato a muoversi nel mondo dei marchi di abbigliamento, del giornale, televisione, pubblicità, marchi di moda e politica. Ad un certo punto però la sua carriera ha preso un improvviso freno a causa di guai giudiziari.

L’impero dell’ex paparazzo e le reazioni sui social

L’ex paparazzo Fabrizio Corona ha costruito il suo impero e ha raccontato che in realtà, anche combattendo i suoi guai giudiziari, non aveva certamente bisogno di farsi ulteriore pubblicità.

Aveva tanta determinazione e dedizione in passato, ma anche e soprattutto fame di soldi e di successo. Era pronto a sacrificare qualsiasi cosa, ma ora, nonostante tutto quello che ha fatto che non rinnega di certo, si dice una persona migliore. Infatti, racconta che ad oggi si sente completamente diverso e ringrazia chi gli è stato vicino nonostante tutto.

Tra i follower non tutti prendono questa riflessione come positiva e invece, in altri casi c’è anche qualcuno che continua a difenderlo. Insomma, ancora una volta sia il web che non, gli utenti sono divisi sulla posizione dell’uomo.