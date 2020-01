‘Con Giovanna anche quattro volte al giorno!…’: la confessione intima di Amadeus

Amadeus nonostante le tante polemiche delle ultime settimane, è pronto per questa nuova avventura a Sanremo. Il conduttore televisivo de I Soliti Ignoti avrà accanto diverse donne tra cui sua moglie Giovanna Civitillo.

La coppia è insieme da diversi anni e pochi mesi fa sono convolati a nozze. L’ex ballerina de L’Eredità avrà il compito di affiancare suo marito e seguire passo passo le puntate, raccontando nei dettagli, retroscena e curiosità sui partecipanti al Festival. Una posizione senza dubbio privilegiata e che pare abbia fatto storcere il naso a qualcuno…

Amadeus e Giovanna Civitillo gelosi e innamorati

Amadeus si è sempre dichiarato geloso di sua moglie. Un anno fa, proprio uno scherzo de Le Iene mise alla prova il conduttore facendolo sbottare pesantemente. In una recente intervista a il Corriere della Sera, il presentatore ha ammesso di essere ossessionato da Giovanna ma che con gli anni la situazione sta migliorando.

Per tale motivo nessuno dei due ha un profilo social personale, ma un solo account in comune su Instagram. Amadeus ha confessato che nella loro relazione non ci sono segreti e ognuno può rispondere e controllare il cellulare dell’altro.

Entrambi sono una coppia molto romantica. Amadeus, infatti, ha dichiarato di essere un uomo all’antica e di tenerci a certe tradizioni. Ad esempio, ama sorprendere sua moglie magari presentandosi a casa con un mazzo di rose.

La sua gelosia, però, spesso lo porta a comportarsi in modo eccessivo, esagerando con telefonate ed sms. Infatti, è capace di chiamare la ballerina anche 4 volte al giorno se per caso è fuori per lavoro e semplicemente è uscita con sua figlia.

Il conduttore nella bufera

A poche settimane dall’inizio del Festival, Amadeus è stato letteralmente travolto da una bufera mediatica. Tutto è accaduto dopo alcune affermazioni sulla fidanzata di Valentino Rossi, che sarà co-conduttrice insieme ad altre donne.

Il presentatore ha dichiarato che Francesca Sofia Novello è stata scelta per essere la compagna del campione di moto ma anche perché è capace di stare accanto ad un uomo ma restando un passo indietro.